Pronostic Le Havre PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG rebondit au Havre

De retour en Ligue 1 cet été, Le Havre réalise un très bon début de saison avec une 8e place au classement. Les Havrais possèdent 16 points avec seulement 3 unités de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Le club normand est très solide depuis l’entame de saison avec seulement 3 revers concédés face à Brest, Lille et Marseille. Depuis plusieurs semaines, le HAC est invaincu, mais s’est surtout signalé avec 4 matchs nuls et un seul succès à Toulouse (1-2). Lors des 4 matchs sans vainqueur, le club normand a signé 4 nuls sans le moindre but (0-0), dont les deux derniers face à Monaco et Nantes. Solide défensivement, la formation normande est en revanche en difficulté sur le plan offensif. Lors des 7 derniers matchs, les Havrais ont seulement marqué au cours de leur victoire à Toulouse sur un doublé de Bayo. Suspendu la semaine passée, ce dernier est de retour.

En face, le Paris Saint-Germain a récemment repris la tête du classement, avec un seul point d’avance sur l’OGC Nice. Sur la scène nationale, la formation entraînée par Luis Enrique est en pleine forme avec 6 victoires consécutives. Le week-end dernier, les Parisiens ont marqué les esprits en prenant le dessus sur l’équipe de l’AS Monaco (5-2) avec un très bon Dembélé et un Mbappé comme souvent buteur. En milieu de semaine en revanche, le club de la capitale affrontait Newcastle dans le cadre de la 5e journée de Ligue des champions. Une nouvelle fois fautif, Donnarumma a commis une erreur de main qui a permis aux Magpies d’ouvrir le score. Par la suite, les Parisiens ont poussé pour égaliser, mais ont manqué de précision et de justesse dans le dernier geste. Finalement, le PSG a été miraculé en se voyant offrir un penalty dans les arrêts de jeu, dont a profité Mbappé pour égaliser. À la faveur de ce match nul, Paris conserve ses chances de qualification pour les 8es de finale avant son déplacement à Dortmund. Si Luis Enrique devrait encore être privé de Marquinhos et de Zaïre-Emery, il pourrait donner du temps de jeu à Asensio. Remplaçant contre Newcastle, Ramos pourrait prendre la place de Kolo Muani, de nouveau décevant. Mbappé, comme toujours ou presque, devrait être là. Sur la lancée de ses derniers résultats en Ligue 1, Paris devrait s’imposer au Havre.

Le PSG s'offre le HAC, mais perd Kang-in Lee