Pronostic Juventus Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus dompte le Milan

La Juventus vit une saison très particulière puisqu’elle a connu plusieurs rebondissements concernant ses sanctions reçues suite à des opérations frauduleuses sur des transferts. Dans un premier temps, la Vieille Dame a écopé de 15 points de pénalité avant de voir cette sanction être suspendue. Suite à une nouvelle décision, l’équipe piémontaise a écopé de 10 unités de pénalité, avant certainement un nouvel appel. Cette sanction a eu pour conséquence de faire reculer la Juve en 7e position. Actuellement, les Bianconeri se qualifieraient pour la prochaine Conference League. Toutefois, les partenaires d’Adrien Rabiot n’accusent que 2 unités de retard sur l’Atalanta (5e) et 5 sur le Milan AC (4e) qui occupe le dernier strapontin qualificatif pour une place en Ligue des Champions. Ce dimanche, les Bianconeri pourraient se relancer dans la course au Top 4 en s’imposant face au Milan AC. En effet, les protégés d’Allegri reviendraient à 2 points des Rossoneri qui recevront le Hellas Vérone lors de la dernière journée. Eliminé en demi-finale de l’Europa League par le FC Séville au terme d’un match spectaculaire, la Juve a également craqué lors de la dernière journée de championnat sur la pelouse d’Empoli (4-1). Certainement marqués par la dernière sanction reçue quelques heures avant le match, la Juventus est passée au travers et aura à cœur de se racheter face au Milan AC. Pour ce choc de la 37e journée de Serie A, Allegri ne pourra pas compter sur les Pogba ou Bonucci. En revanche, les Chiesa, Rabiot, Di Maria ou Vlahovic (14 buts dont 10 en Serie A) sont bien présents.

4e donc du classement, le Milan a son destin en main pour aller chercher la C1 (si la Juve reste sanctionées) puisqu’il possède 3 points de plus que l’Atalanta (5e) et 5 sur la Juve. Après ce déplacement compliqué à Turin, la formation lombarde a une rencontre nettement plus simple lors de la dernière journée avec la réception du Hellas Vérone, qui lutte pour se maintenir. Eliminé en demi-finale par le grand rival intériste, la bande à Pioli s’est reprise samedi dernier en dominant la Sampdoria (5-1) avec un triplé de l’international français Olivier Giroud. Cette victoire est plutôt logique car la Samp’ est déjà reléguée et occupe la place de lanterne rouge de Serie A. En déplacement, le Milan AC souffre puisqu’il ne s’est imposé qu’à 2 reprises lors des 10 derniers matchs loin de ses bases, à Naples et contre Monza. Meilleure équipe de Serie A à domicile (13 victoires en 18 matchs), la Juventus va vouloir se racheter en prenant le dessus sur un Milan AC qui finit difficilement malgré sa victoire du week-end dernier.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

