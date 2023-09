Pronostic Irlande Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

Les Pays Bas continuent leur remontée en Irlande

Avec 3 défaites en 4 journées, l’Irlande est peut-être déjà hors course de la qualification pour l’Euro 2024 face aux Pays Bas. La sélection irlandaise avait lancé cette campagne par deux revers face à la France (1-0) et contre la Grèce (2-1), ne gagnant que face à Gibraltar (3-0). En fin de semaine, les hommes de Stephen Kenny n’ont rien pu faire face à une équipe de France (2-0) nettement plus forte. Souvent montré du doigt pour son manque de talents, la sélection irlandaise mise énormément sur Evan Ferguson, dont les débuts sont très prometteurs en Premier League. Auteur d’un triplé avec Brighton face à Newcastle, la pépite irlandaise est absente pour blessure, tout comme le capitaine Coleman. En l’absence de sa star, Kenny devrait s’appuyer sur une équipe assez similaire à celle alignée face à la France avec les Idah, Ogbene, Browne, Cullen ou Egan. L’excellent latéral Doherty sera de retour.

En face, les Pays Bas avaient mal débuté leurs éliminatoires en subissant une claque en France (4-0). Depuis, les Oranje tentent de rattraper ce faux-départ et avaient logiquement pris le dessus sur la modeste sélection de Gibraltar quelques jours après leur match face aux Bleus. Engagé dans le Final 4 de la Ligue des Nations, la sélection néerlandaise avait mis les éliminatoires de côté mais n’avait pas brillé à domicile (défaite en demie et petite finale). C’était finalement pour mieux se reprendre, jeudi, à domicile face à la Grèce (3-0), concurrent direct pour la 2e place. Bien rentrés dans leur match, les hommes de Ronald Koeman ont réalisé une superbe première période au cours de laquelle elle a marqué ses trois buts (De Roon, Gakpo et Weghorst), avec un Dumfries triple passeur. Grâce à cette victoire, les Néerlandais ont repris la 2e place de la poule aux Grecs, et veulent désormais confirmer en Irlande. Pour passer cet obstacle, Koeman s’appuie sur ses cadres Van Dijk, de Jong, Blind, Dumfries, Gakpo ou le jeune Xavi Simons qui s’impose de plus en plus sur son aile. Supérieur à son adversaire, les Pays-Bas devraient prendre le meilleur sur une trop faible Irlande.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

