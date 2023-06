Pronostic Grèce Irlande : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Grèce solide à domicile face à l’Irlande

Championne d’Europe 2004, la Grèce souffre depuis cette victoire. En effet, la sélection ne parvient plus à se qualifier pour une compétition internationale puisque la dernière fois qu’on l’a vu dans une phase finale remonte au Mondial 2014, et à 2012 pour un championnat d’Europe. Cependant, les Grecs sont en progrès. Tombée dans la poule C en Ligue des Nations, la sélection grecque a réussi à remporter son groupe devant le Kosovo et évoluera en Ligue B la saison prochaine. Lors du dernier rassemblement national, la Grèce a logiquement dominé Gibraltar (0-3) avant de faire un nul contre la Lituanie (0-0) en amical. A l’orée d’affronter l’Irlande, la sélection hellénique compte s’appuyer sur ses prestations à domicile où elle ne s’est inclinée qu’une seule fois lors de ses 16 derniers matchs à la maison. Ancien entraîneur de Bordeaux, Gus Poyet est désormais le sélectionneur de la Grèce. Le technicien uruguayen s’appuie sur des éléments comme Tsimikas, Bakasetas, Vlachodimos, ou l’attaquant de l’AZ Alkmaar Vangelis Pavlidis.

En face, l’Irlande avait participé consécutivement aux championnats d’Europe 2012 et 2016, mais avait raté le rendez-vous de 2020 comme le dernier Mondial. Dans une phase de reconstruction, la sélection irlandaise a souffert lors de la dernière Ligue des Nations en terminant 3e de sa poule de 4 juste devançant seulement l’Arménie. Absents donc du Mondial qatari, les Irlandais ont disputé plusieurs rencontres amicales avec une défaite face à la Norvège (1-2) pour des succès contre Malte (0-1) et la Lettonie (3-2). Pour son entrée en lice dans les éliminatoires de l’Euro, l’Irlande s’est inclinée à domicile face à la France (0-1) mais avait réalisé une prestation intéressante. Déterminée à se relancer, la sélection irlandaise compte sur ses jeunes pousses pour repartir de l’avant avec les Kelleher (Liverpool), Collins (Wolverhampton), Obafemi (Burnley), Parrott (Tottenham) et l’attaquant de Brighton Ferguson. Devant son public d’Athènes où il est souvent solide, la Grèce devrait accrocher au moins le nul face à l’Irlande.

