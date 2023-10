Pronostic Irlande Grèce : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

L’Irlande tient tête à la Grèce

Présente en France lors de l’Euro 2016, où elle avait atteint les 8es de finale, l’Irlande a ensuite manqué les rendez-vous des Mondiaux 2018 et 2022 et celui de l’Euro 2020. À quelques journées de la fin des éliminatoires pour le championnat d’Europe 2024, la sélection irlandaise a quasiment dit adieu à l’Allemagne en juin prochain, puisqu’elle accuse 6 points de retard sur la 2de place occupée par la Grèce et les Pays-Bas. Malgré ces résultats décevants, les Irlandais ont souvent donné du fil à retordre à leurs adversaires, et surtout à domicile, comme a pu le constater l’équipe de France à Dublin (défaite seulement 0-1). Lors du dernier rassemblement, l’Irlande avait successivement affronté les 2 meilleures formations de la poule à savoir la France (défaite 2-0 en déplacement) et les Pays-Bas (défaite 1-2 à domicile). Largement dominés en France, les « Boys in Green » sont passés proche d’accrocher un résultat face aux Oranje. Pour finir sur une bonne note, Stephen Kenny a convoqué Doherty, Duffy, Collins, Cullen, Molumby, Idah (buteur face à l’Irlande) et Ogbene, mais a également rappelé Callum Robinson et Evan Ferguson, blessé lors du dernier rassemblement. À tout juste 18 ans, l’attaquant des Seagulls est la pépite tant attendue par le peuple irlandais.

De son côté, la Grèce est donc toujours dans le coup pour accrocher la 2e place du classement, mais sait que cela risque d’être compliqué. En effet, la sélection hellénique a encore 3 matchs à disputer dans cette poule avec ce déplacement en Irlande et les réceptions de la France et des Pays-Bas, soit les 3 plus sérieux adversaires. Actuellement, les hommes de Gus Poyet comptent le même nombre de points que les Pays-Bas, mais ont disputé un match en plus et ils ont perdu à Amsterdam lors du dernier rassemblement (3-0) avant de logiquement s’imposer à domicile face à Gibraltar (5-0). Pour prendre des points ce vendredi, la Grèce compte sur ses hommes forts que sont le portier Vlachodimos, le latéral Tsimikas, le central Mavropanos, le capitaine Bakasetas et l’attaquant Pavlidis. Devant son public, où elle est généralement si accrocheuse, l’Irlande devrait vouloir finir sur une bonne note en accrochant la Grèce.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

La Grèce se sort du traquenard irlandais