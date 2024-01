Pronostic Girona Rayo Vallecano : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du Roi

Un Girona inarrêtable face au Rayo Vallecano

Girona est la sensation de ce début de saison en Liga. Sans le club catalan, le Real Madrid caracolerait tout seul en tête du championnat espagnol. A la surprise générale, Girona est la seule formation capable de suivre le rythme de la Maison Blanche puisqu’elle occupe actuellement la tête du classement avec 1 point de plus que les Merengue. Cependant, les Catalans ont disputé un match de plus que leurs adversaires le week-end dernier. Lors de cette rencontre, les partenaires de Tsygankov ont réalisé une contre-performance en signant un nul à Almeria (0-0), lanterne rouge de Liga. Cette prestation ne doit pas faire oublier l’excellent parcours des hommes de Michel qui ont notamment battu l’Atletico Madrid (4-3) et le Barca (2-4) lors des dernières semaines. Porté par la réussite de Dovbyk sur le front de l’attaque (11 buts en Liga) et le talent des Couto, Torre ou Garcia, Girona compte se faire plaisir en Coupe du Roi.

En face, le Rayo Vallecano est moins bien loti en Liga mais se trouve dans le ventre mou avec 8 points de plus que le 1er relégable et 9 unités de retard sur le dernier qualifié européen. Cette Coupe du Roi reste donc l’un des derniers objectifs du club dans cette saison. Pour se hisser en 8e de finale, le Rayo a pris le meilleur sur l’Atletico de Lugones, Yeclano et contre Huesca au tour précédent. Lors de cette rencontre face à des clubs assez modestes, les Madrilènes ont été poussés à disputer les prolongations. Pour leur 1er match de 2024, les partenaires de Falcao ont réalisé une très bonne opération en s’imposant à Getafe (0-2) en profitant de l’indiscipline de leurs adversaires, réduits à 9. Avec un doublé, Camello a permis au Rayo de prendre 3 points précieux. A domicile, Girona est très performant et devrait s’imposer face à un Rayo pas toujours régulier.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Gérone poursuit sa folle épopée face au Rayo