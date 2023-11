Pronostic Fulham Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham se reprend contre Wolverhampton

De retour en Premier League l’an passé, Fulham avait réalisé un exercice intéressant conclu à la 10e place. Cette saison, les Cottagers sont moins flamboyants, mais comptent 7 points d’avance sur le 1er relégable, Sheffield, à l’aube de cette journée. Lors des dernières semaines, le club londonien a connu des résultats décevants avec trois défaites face à des grosses écuries, Tottenham, Manchester United et Aston Villa, pour un nul contre Brighton. Ce lundi, les hommes de Marco Silva ont l’opportunité de se reprendre face à une équipe à leur portée, Wolverhampton. Dans cette formation, on retrouve des joueurs comme Willian, Iwobi, Palhinha et Jimenez. À domicile, Fulham a finalement réalisé un parcours logique avec un seul revers surprenant face à Brentford.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Wolverhampton a connu quant à lui une entame laborieuse, mais s’est bien repris lors des dernières semaines puisqu’il n’a perdu qu’une seule fois, mais face à Sheffield, formation relégable. Lors des autres matchs, les Wolves ont signé des prestations intéressantes en s’imposant notamment contre Manchester City ou en renversant Tottenham dans le temps additionnel lors de la dernière journée. Lors de cette bonne dynamique, l’attaquant sud-coréen Hwang Hee-chan s’est distingué avec 6 buts et 2 passes décisives. Vainqueur tout de même de 4 de ses 6 derniers matchs disputés toutes compétitions confondues à Craven Cottage, Fulham pourrait renouer avec le succès dans cette opposition face à Wolverhampton qui a perdu 3 de ses 5 derniers déplacements.

► Le pari « Victoire Fulham » est coté à 2,30 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 230€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,71 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 171€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Fulham – Wolverhampton avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Fulham Wolverhampton encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Fulham Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League