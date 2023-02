Pronostic Fulham Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Fulham solide face à Wolverhampton

Promu cette saison, Fulham a retenu les leçons du passé et devrait selon toute logique se maintenir à l’issue de cet exercice. En effet, les Cottagers occupent actuellement la 6e place avec 3 points de retard sur Newcastle, 5e, et surtout 18 d’avance sur le premier relégable, West Ham. Les hommes de Silva sont même en course pour décrocher une place pour une compétition européenne. Dans cette dernière ligne droite, Fulham devrait jouer à fond sur deux tableaux, la course à l’Europe en Premier League et la FA Cup où les Londoniens vont affronter Leeds en 8es. Depuis la reprise, les Cottagers n’ont perdu qu’à deux reprises face à Newcastle et Tottenham, deux équipes luttant pour une place en Ligue des champions. Lors de ces rencontres, Fulham aurait même mérité de décrocher le nul, puisque Mitrovic avait manqué un penalty contre les Magpies, tandis que les Cottagers avaient dominé leur rencontre face aux Spurs. Le week-end dernier, la formation londonienne a confirmé sa bonne forme en s’imposant sur la pelouse de Brighton (0-1) où il n’est jamais simple de se déplacer, grâce à un but de Solomon en fin de rencontre. Le joueur israélien, blessé cet été à son arrivée du Shakhtar, devrait venir apporter sa percussion aux côtés de Mitrovic, Willian ou Wilson.

De son côté, Wolverhampton est en souffrance et lutte pour son maintien. L’arrivée de Julen Lopetegui a cependant redonné de l’allant aux Loups qui avaient connu une première partie de saison délicate. Dernièrement, Wolverhampton a remporté des matchs importants face à West Ham (1-0), Liverpool (3-0) et Southampton (1-2). En revanche, les partenaires de Jimenez sont retombés dans leurs travers le week-end dernier en s’inclinant contre Bournemouth (0-1) qui est un adversaire direct pour le maintien et en méforme. Pour se sauver, Wolverhampton a recruté le buteur brésilien de l’Atletico Cunha, mais aussi le Niçois Lemina et l’expérimenté Dawson en défense. Devant son public et en pleine confiance, Fulham devrait prendre le dessus sur des Wolves pas toujours réguliers.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

