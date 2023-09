Pronostic France Namibie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

La France poursuit son sans-faute face à la Namibie ?

Les Bleus ont fait le plein de confiance avant cette Coupe du Monde avec de bons résultats, et font partie des favoris pour cette édition qui se déroule à la maison. Dès le premier match, les Français ont répondu présent en s’imposant contre les All Blacks (27-13), prenant une bonne option sur la 1ère place du groupe. Pour le second match contre l’Uruguay, le staff s’est permis de faire tourner une grande partie de l’équipe titulaire pour laisser les cadres au repos. Malgré tout la France a fini par s’imposer mais dans la douleur face à une vaillante équipe uruguayenne (27-12). L’essentiel est là, et les joueurs de Galthié restent en tête de la poule avec notamment 3 points d’avance sur les All Blacks. Le sélectionneur du XV de France, et son staff, ont décidé de remettre le XV de départ utilisé face aux Blacks pour ce 3e match. Seul Jelonch remplace Alldritt ménagé.

La Namibie a participé à toutes les Coupes du Monde depuis 1999, mais n’a jamais brillé puisqu’elle n’a toujours pas remporté le moindre match en 6 éditions (22 défaites). Cela semble à nouveau mal embarqué pour les hommes d’Allister Coetzee, qui ont souffert lors des deux premières journées. En effet, pour leur entrée en lice, ils ont pris une grosse déverrouillée (8-52). Pour le 2ème match, la Namibie a subi une autre lourde défaite, attendue face à la Nouvelle-Zélande (3-71), qui se devait de l’emporter après sa défaite face à la France. Avant d’affronter ces derniers, les Namibiens sont lanterne rouge du classement et conscients que la tâche sera compliquée. Dans un match où la défense namibienne devrait se faire transpercer (et encore plus en 2e mi-temps lorsque les organismes seront le plus fatigués), le capitaine Dupont et l’ancien capitaine Ollivon pourraient aplatir dans l’en-but.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

