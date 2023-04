Pronostic Espanyol Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Cadiz tient tête à l’Espanyol

Pour débuter la 30e journée de la Liga, l’Espanyol Barcelone affronte Cadiz vendredi dans une opposition qui concerne le maintien. Auteur d’une première partie de saison intéressante, la formation catalane est en difficulté lors des dernières semaines. En effet, l’équipe barcelonaise vient d’aligner une terrible série de 6 revers consécutifs. Cette mauvaise passe a eu pour effet de faire reculer l’Espanyol dans la zone de relégation. 19es, les partenaires de Sergi Darder accusent 3 points de retard sur Almeria, premier club non relégable. Le week-end dernier, l’Espanyol s’est incliné sur la pelouse de du Betis Séville (3-1). L’un des problèmes majeurs du club barcelonais est sa défense car offensivement, la formation catalane a toujours inscrit au moins un but lors des 15 dernières journées de Liga. Dans cette équipe, on retrouve des éléments comme Joselu, auteur de 12 buts et néo-international, mais aussi le danois Martin Braithwaite (9 buts).

En face, Cadix est un peu mieux en 16e position avec 4 points d’avance sur Valence, première formation relégable. Le club andalou se montre plutôt solide depuis la reprise post-Mondial avec 5 défaites lors des 15 dernières journées, et uniquement face à des grosses écuries de Liga (Séville par 2 fois, Bilbao, Barcelone, et le Real Madrid). Récemment, Cadix a signé une très belle opération en s’imposant chez le Betis Séville (0-2). En revanche, le week-end dernier, les Andalous n’ont rien pu faire face au Real Madrid (0-2). Dans cette équipe, on retrouve des joueurs comme Negredo, Sobrino ou Espino. Sur sa lancée, Cadix devrait accrocher au moins le nul face à une formation de l’Espanyol qui ne s’arrête plus de perdre. Comme à l’aller (2-2), on pourrait voir un match à buts.

