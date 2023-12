Pronostic Concarneau Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre enchaîne face à Concarneau

Concarneau dispute pour la 1re fois de son histoire la Ligue 2. Comme on pouvait l’imaginer, le club breton lutte pour le maintien. Actuellement, l’équipe entrainée par Stéphane Le Mignan se trouve en 14e place avec 3 points de plus que le premier relégable, Troyes. Récemment, Concarneau avait connu un passage intéressant au cours duquel il avait enchainé 4 journées sans la moindre défaite (3 victoires pour un nul). Cette excellente dynamique avait permis au club breton de prendre ses distances avec la zone de relégation. Cependant, les derniers résultats ont rappelé l’inexpérience de cette équipe à ce niveau. Battu en Coupe de France par le Stade Briochin, Concarneau vient de signer un nul à Amiens et surtout de s’incliner lors des 2 dernières journées face à Pau et Rodez, deux matchs disputés la semaine dernière.

Relégué lors de la dernière journée l’an passé, Auxerre est une formation ambitieuse de Ligue 2 qui vise la remontée directe. Pour parvenir à ses fins, l’AJA compte sur son jeu. Depuis l’entame du championnat, Auxerre est certainement la formation qui propose le meilleur football du championnat, avec par moment un maximum de réussite comme ce fut le cas à Bordeaux ou lors de la réception de St Etienne, et des passages plus compliqués à l’image de la rencontre face à Dunkerque avec 3 montants touchés. Après avoir obtenu un bon nul à Bastia pour la reprise post-trêve internationale, la bande à Pelissier souhaitait prendre les 3 points lors de la réception de Quevilly Rouen. Les partenaires de Gauthier Hein ont connu une entame compliquée en se retrouvant rapidement menés de 2 buts face à un QRM qui lutte pour le maintien. Finalement, les Auxerrois ont haussé le ton et sont parvenus à effectuer une remontada pour prendre 3 points précieux dans l’optique des playoffs. A la suite de ce succès, Auxerre se retrouve en 3e position avec seulement 2 unités de retard sur Angers. En pleine bourre, le club bourguignon devrait s’imposer face à une formation de Concarneau pas au mieux lors des dernières rencontres.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

