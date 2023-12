Pronostic Celta Vigo Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta Vigo reprend espoir face à Cadiz

Habitué à lutter pour l’Europe il y a quelques années de cela, le Celta Vigo a perdu de sa superbe et doit maintenant se contenter de la lutte pour le maintien. Lors des toutes dernières saisons, la formation galicienne s’en est souvent sortie dans les ultimes lignes droites. Actuellement, le club de Vigo n’est pas au mieux puisqu’il est en 18e position, soit celle de premier relégable. Depuis l’entame de cette saison, le Celta ne s’est imposé qu’une seule fois contre la lanterne rouge Almeria. Lors des derniers matchs, les partenaires de Jonathan Bamba ont plutôt limité la casse en accrochant deux nuls contre Séville (1-1) et Valence (0-0) mais se sont inclinés au bout du temps additionnel à Bilbao (4-3), dans un match où leur capitaine Aspas a manqué un penalty. Ce dernier reflète la saison difficile vécue par sa formation puisqu’il n’a inscrit qu’un seul but.

En face, Cadiz vise aussi le maintien et se trouve pour le moment en 16e position avec 3 points de plus sur le premier relégable, qui n’est autre que le Celta Vigo. En s’imposant ce lundi, le club andalou ferait une superbe opération dans l’optique du maintien. A l’instar du Celta, Cadix n’est pas au mieux avec 10 journées consécutives sans le moindre succès. En milieu de semaine, les Andalous sont allés prendre le point du nul face à Majorque (1-1) dans un match en retard face à des Majorquins privés de Muriqi. Avec seulement 2 points pris loin de ses bases, Cadix ne se présente pas dans les meilleures dispositions en Galice. Déterminé à se replacer dans la course pour le maintien, le Celta Vigo devrait s’imposer contre Cadix qui a joué en milieu de semaine. Devant son public, Iago Aspas aura sans doute très envie de se rattraper de son penalty raté le week-end dernier.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

