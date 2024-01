Pronostic Brighton Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton fait le job face à Wolverhampton

L’affiche du lundi soir en Premier League nous amène à l’Amex Stadium où Brighton reçoit Wolverhampton. Les Seagulls sont actuellement en 8e position du championnat avec 9 points de retard sur la 5e place, occupée par Tottenham. Contrairement à l’année passée, la bande de De Zerbi doit cette saison disputer des rencontres européennes. En finissant en tête de son groupe de Ligue Europa, Brighton s’est qualifié pour les 8es de finale sans avoir à disputer un match de barrage. Sur le plan national, les Seagulls se montrent très performants à domicile où ils n’ont perdu qu’une seule fois face à West Ham. Pour son dernier match dans son stade, Brighton avait pris le dessus sur Tottenham (4-2) qui lutte pour le top 4. En 2024, les partenaires de Lewis Dunk ont disputé un seul match face à Stoke en FA Cup (2-4). Au prochain tour, Brighton retrouvera Sheffield United. Pour affronter Wolverhampton, De Zerbi ne pourra pas compter sur Mitoma et Adingra, partis rejoindre leurs sélections. En revanche, João Pedro (4 buts sur les 3 derniers matchs) devrait être titulaire.

En face, Wolverhampton a dû lutter pour se qualifier pour le prochain tour de FA Cup. Après avoir arraché un nul à Brentford (1-1), les Wolves affrontaient en milieu de semaine les Bees dans le replay. Menés à 2 reprises, les hommes d’O’Neill sont revenus à chaque fois et ont fait la différence lors de la prolongation. Passeur puis buteur décisif, le Brésilien Cunha permet à sa formation de retrouver West Bromwich Albion au prochain tour. En Premier League, les Wolves ont fini l’année en trombe en remportant leurs 3 dernières rencontres face à Chelsea, Brentford et Everton. À la faveur de cette belle série, Wolverhampton est remonté à la 11e place avec 12 points d’avance sur le 1er relégable. Mais beaucoup plus frais que son adversaire et à domicile, Brighton devrait pouvoir prendre le dessus sur Wolverhampton.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

