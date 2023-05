Pronostic Brighton Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton – Everton : les Seagulls logiquement

Installé depuis plusieurs saisons en Premier League, Brighton est en pleine progression. La formation du Sud de l’Angleterre réalise de nouveau un excellent exercice et se trouve en 6e position avec 4 points de retard sur le 5e, Liverpool, qui a disputé 2 rencontres de plus. À la suite de son échec en demi-finales de la FA Cup face à Manchester United, Brighton ne s’était pas remis face à Nottingham (3-1) concédant une nouvelle défaite. En revanche, les Seagulls ont parfaitement réagi le week-end dernier en surclassant Wolverhampton (6-0) au terme d’une prestation de grande qualité. Jeudi, sur sa lancée, l’équipe dirigée par Roberto de Zerbi a pris sa revanche sur Manchester United en Premier League en s’imposant lors des dernières secondes de la rencontre, sur un penalty de MacAllister. Déterminé à revenir sur Liverpool, Brighton compte notamment sur Enciso et Undav qui ont pris de l’épaisseur depuis le départ de Trossard à Arsenal. Sur le banc face à Man U, Undav pourrait débuter pour faire souffler Welbeck.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Everton est en train de bâtir un stade magnifique sur les docks. Censé accueillir l’équipe en Premier League, ce stade pourrait voir son équipe en Championship au regard des résultats actuels des Toffees. En effet, l’équipe dirigée par Sean Dyche pointe à l’avant-dernière place du classement avec 1 seul point de retard sur le premier non-relégable. Si tout reste possible, la série de 7 journées sans la moindre victoire n’est pas rassurante au moment de devoir lutter pour le maintien. Le week-end dernier, en déplacement à Leicester, un concurrent direct, les Toffees peuvent remercier Pickford qui a sorti un penalty de Maddison alors que sa formation était menée. Cet arrêt a galvanisé ses partenaires qui ont égalisé par l’intermédiaire du Nigérian Iwobi (score final 1-1). À domicile, Brighton devrait poursuivre sur son excellente dynamique pour prendre le meilleur sur une formation d’Everton qui ne sait plus gagner.

► Le pari « Victoire Brighton et plus de 1,5 but » est coté à 1,44 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 188€ (288€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Enciso ou Undav buteur » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 208€ (308€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Brighton – Everton :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en Bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Brighton Everton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Mac Allister libère Brighton face à Manchester United