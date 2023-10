Pronostic Bochum Mayence : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Un Bochum – Mayence avec des buts de chaque côté

La 9e journée de Bundesliga débute avec une affiche entre Bochum et Mayence, les deux derniers du classement. Le VFL se trouve actuellement en avant-dernière position avec 2 points d’avance sur son adversaire du soir et 2 de retard sur l’Union Berlin. Depuis le début de saison, Bochum n’a toujours pas remporté le moindre match avec un bilan de 4 nuls pour 4 revers. Les résultats des toutes dernières journées sont loin d’être satisfaisants, avec notamment 3 revers lors des 4 derniers matchs. Lors de ce passage, le club allemand s’est incliné contre le Bayern Munich (7-0), le Borussia Mönchengladbach (1-3) et Fribourg (2-1), pour un nul contre Leipzig (0-0). Sauvé de justesse l’an passé, le VFL n’est pas au mieux dans cette entame de Bundesliga.

Mayence fut l’un des clubs intéressants des dernières saisons, en se mêlant régulièrement à la course à l’Europe. Les Nullfünfer vivent une entame catastrophique, puisqu’ils ont perdu 6 des matchs disputés pour 2 nuls obtenus contre le Borussia Mönchengladbach et l’Eintracht Francfort. Le week-end dernier, les partenaires de Ludovic Ajorque n’ont rien pu faire face au Bayern Munich, venu s’imposer dans la Mewa Arena, malgré le but de l’ancien Strasbourgeois Caci (1-3). Offensivement, Mayence ne démérite pas puisqu’il est parvenu à marquer lors de 4 des 5 derniers matchs qu’il a disputés. En revanche, la défense se montre nettement plus friable avec 22 buts concédés (la pire de Bundesliga). Dans cette affiche de mal-classés et de défenses en berne (21 buts concédés pour Mayence), on pourrait voir un match nul avec des buts de chaque côté.

