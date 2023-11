Pronostic Boca Juniors Fluminense : Analyse, cotes et prono de la finale de Copa Libertadores

Le Fluminense sacré contre Boca

Le légendaire Boca Juniors ne joue pas à son meilleur niveau depuis quelques mois, et pourtant, l’équipe d’Edinson Cavani a surpris tout son monde en atteignant la finale de la plus grande compétition du continent. Le club argentin n’a terminé que 7e du championnat cette saison, et n’est que 10e en Coupe de la Ligue. En demi-finale de cette Libertadores, Boca a éliminé le Palmeiras aux tirs aux buts (1-1 en cumulé, 4-2 aux TAB) à la surprise générale. Au niveau des absences, seul l’attaquant Zeballos devrait manquer la rencontre, avec une incertitude concernant Edinson Cavani, qui n’a pas disputé les deux dernières rencontres. A part ça, les joueurs clé seront présents, notamment le gardien capitaine Sergi Romero (ex-Man United), le latéral gauche Sarrachi (ex-Leipzig), ou encore les défenseurs passés par la Liga Advincula et Roncaglia. Sur le front de l’attaque, on devrait retrouver l’ancien Marseillais Dario Benedetto (3 buts cette saison).

