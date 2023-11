Pronostic Arsenal Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Pour cette affiche de Ligue des Champions, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT. Et nous, on vous donne nos pronostics Arsenal – Lens

Nos pronostics Arsenal – Lens

Arsenal veut finir le travail et prendre sa revanche

De retour en Ligue des Champions après plusieurs années d’absence, Arsenal est bien parti pour décrocher son ticket pour les 8es de finale. En effet, les Gunners sont actuellement en tête de leur poule avec 4 points d’avance sur un duo composé du PSV Eindhoven et du Racing Club de Lens. En s’imposant ce mercredi, les hommes d’Arteta feraient coup double en se qualifiant pour les 8es de finale et en s’assurant la 1re place du groupe. De plus, les Londoniens s’éviteraient de jouer leur qualif lors d’un déplacement compliqué à Eindhoven lors de l’ultime journée. Les Gunners ont connu un seul accroc lors du match aller avec un revers à Bollaert (2-1), pour 3 victoires sur leurs 3 autres matchs. En Premier League, tout roule pour Arsenal qui a repris la tête le week-end dernier en profitant du nul entre Man City et Liverpool. Décevant jusque-là, Kai Havertz a libéré ses partenaires en inscrivant le but de la victoire à quelques minutes de la fin à Brentford samedi (0-1). Dans son stade, Arsenal est très performant et voudra de nouveau le démontrer contre Lens.

Lens rêve d’un nouvel exploit

Tombé dans une poule relevée avec Arsenal, le FC Séville (vainqueur en titre de C3) et un PSV davantage habitué à la Ligue des Champions, le Racing Club de Lens s’en sort plutôt bien. En effet, la formation nordiste est en 3e position et peut encore se qualifier pour les 8es de finale. Les hommes de Franck Haise sont à égalité avec le PSV et recevront le FC Séville lors de la dernière journée. Auteur d’une campagne de match aller intéressante, Lens peut regretter son nul à domicile contre le PSV (1-1) et surtout sa défaite à Eindhoven (1-0). En Ligue 1, le Racing s’est parfaitement repris après un début cauchemardesque. Le club lensois vient de s’imposer avec la manière à Clermont (0-3) dans une rencontre marquée par l’expulsion de Wahi, buteur quelques minutes plus tôt. A la suite de cette nouvelle victoire, la formation nordiste (6e) est remontée à 5 points de la troisième place occupée par Monaco. A l’orée d’affronter Arsenal, les supporters nordistes se souviennent de l’exploit de 1998 lorsque le Racing était venu dominer Arsenal à Wembley.

Deux XI type, ou presque, de chaque côté

Pour Arsenal, Timber, Smith-Rowe ou Partey sont toujours blessés. Néanmoins, le coach espagnol peut s’appuyer sur ses cadres puisque les Saliba, Rice, Odegaard, Jesus, Saka ou Martinelli seront sans doute présents au coup d’envoi. Très apprécié par son entraineur, Kai Havertz pourrait retrouver sa place dans le XI à la suite de son but décisif face à Brentford. En face, Franck Haise s’appuie sur un XI similaire depuis le début de la compétition avec notamment l’expérience de Mendy au cœur du jeu. La grosse force du Racing vient de son arrière-garde où avec le capitaine Samba on retrouve les guerriers Gradit, Medina et Danso. Sur le front de l’attaque, les Sang et Or devraient s’appuyer sur le trio Wahi, Thomasson et Sotoca, qui avait été très bon lors du match aller. En revanche, l’excellent piston gauche Machado est forfait

Les compositions probables pour ce Arsenal – Lens :

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu (ou Zinchenko) – Odegaard, Jorginho (ou Havertz), Rice – Saka, Jesus, Martinelli Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Aguilar, Abdul Samed, Mendy, Frankowski – Sotoca, Wahi, Thomasson.

Une marche trop haute pour Lens ?

Le Racing Club de Lens est conscient que sa qualif’ pour les 8es de finale de la Ligue des Champions passe par un exploit à l’Emirates. Le point du nul serait déjà une très belle récompense face à l’une des meilleures formations européennes. De leur côté, les Gunners veulent prendre leur revanche sur Lens à la suite de leur revers de l’aller à Bollaert mais aussi pour s’assurer la 1re place de cette poule. Invaincu dans son Emirates (7 victoires, 2 nuls) et vainqueur de ses 2 premiers matchs à domicile dans cette C1 sans encaisser de but (2-0 face à Arsenal et 4-0 face au PSV), Arsenal devrait prendre le meilleur sur le Racing Club de Lens.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

