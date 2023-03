Pronostic Annecy Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Guingamp confirme à Annecy

Promu cette saison, Annecy réalise pour le moment un exercice correct. En effet, le club haut-savoyard est en 14e position avec 4 points d’avance sur la zone de relégation, mais, surtout, Annecy va participer aux demi-finales de la Coupe de France face à Toulouse. Au tour précédent, l’équipe de Laurent Guyot a réalisé un exploit en s’imposant au stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille lors de la séance de tirs au but. Cependant, le parcours en CDF pourrait être préjudiciable à Annecy en Ligue 2. En effet, le club haut-savoyard reste sur 3 revers consécutifs en championnat, face à Sochaux (5-1), Metz (0-3) et le week-end dernier à Grenoble (2-1). Avec le retour en forme des relégables, Annecy va devoir se méfier pour ne pas chuter dans la zone rouge.

De son côté, Guingamp a connu une saison en dents de scie. Bien partis, les Bretons faisaient même partie des candidats à la montée jusqu’à ce que la belle mécanique se dérègle. Cependant, il semble que l’En Avant ait retrouvé sa détermination, comme on l’a entrevu lors des deux derniers matchs avec des succès sur le Paris FC (1-2) et le week-end passé lors de la réception de Dijon (2-0). Les Guingampais ont profité de l’expulsion de Traoré pour faire la différence face aux Bourguignons. À la suite de ces victoires, l’EAG est remonté en 10e position et compte 9 points de plus que le 1er relégable. En regain de forme et très fort en déplacement (2e meilleure équipe de L2), Guingamp pourrait pour prendre le dessus sur Annecy, qui semble trop focalisé sur la Coupe de France.

