Pronostic Angleterre Nigéria : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de la Coupe du monde féminine

L’Angleterre, à sa main face au Nigéria

Récente championne d’Europe, l’Angleterre se présente à cette Coupe du Monde dans la peau d’un favori. Lors de la phase de groupe, les Lionesses ont fait le taf en dominant successivement Haïti (1-0) et le Danemark (1-0). Assurée de disputer les 8e de finale de la Coupe du Monde, la sélection anglaise s’est baladée lors de l’ultime rencontre face à la Chine (6-1). Pour cette compétition internationale, la sélectionneuse Sarina Wiegman s’est appuyée sur un groupe assez classique, bien que privé de son habituel capitaine Leah Williamson, blessée au genou. Lors de la phase de groupe, une joueuse s’est mise en évidence, l’attaquante de Chelsea Lauren James, qui a inscrit 3 buts et offert 3 passes décisives. La petite sœur de Reece James sera l’une des joueuses à suivre lors du 8e de finale avec les Russo, Bronze, Bright, Kelly ou Toone.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Nigéria est tout simplement la plus forte sélection du continent africain, avec à son actif les quarts de finale de la Coupe du Monde 1999 et de nombreuses CAN remportées. Lors du dernier Mondial en France, les Super Falcons s’étaient déjà hissées à ce stade des huitièmes de finale. Lors de leur entrée en lice dans cette compétition, les Nigérianes ont été accrochées par le Canada (0-0), sélection solide et expérimentée. Ensuite, les elles ont réussi un exploit en s’imposant face à une Australie qui évolue sur ses terres (3-2). Finalement, la sélection nigériane a assuré sa place en 8e de finale en partageant les points avec l’Irlande (0-0). Dans cette formation, on retrouve plusieurs joueuses évoluant en France avec la gardienne Nnadozie du Paris FC, les Rémoises Demehin et Imuran, et les Stéphanoises Balogun et Okoronkwo. Victorieuse de l’Euro et de la Finalissima, l’Angleterre devrait assumer son statut pour passer tranquillement ce cap des 8e de finale.

► Le pari « Victoire Angleterre avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,68 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 236€ (336€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Plus de 2,5 buts » est coté à 1,80 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 260€ (360€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Lauren James buteur » est coté à 3,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 500€ (600€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Angleterre – Nigéria :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Angleterre Nigéria détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

L'Angleterre poursuit son sans-faute contre la Chine