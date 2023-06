Pronostic Angleterre Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

L’Angleterre achève l’Allemagne

Depuis plusieurs saisons, l’Angleterre montre qu’elle dispose d’un vivier de talents. Actuellement, Saka, Bellingham, Foden garnissent les rangs des Three Lions. La sélection espoir n’est pas en reste puisqu’on retrouve en son sein Emile Smith Rowe, Anthony Gordon, Curtis Jones, Angel Gomes, Harvey Elliott ou Madueke. Facilement qualifiée pour l’Euro en remportant son groupe devant la Tchéquie, l’Angleterre a très bien lancé sa compétition. Lors de leur entrée en lice, les Young Lions ont dominé la Tchéquie (0-2) avec des réalisations de Ramsey (Aston Villa) et d’Emile Smith Rowe (Arsenal). En difficulté cette saison avec son club, le Gunner est dans d’excellentes dispositions lors de cet Euro, puisqu’il s’est de nouveau signalé face à Israël (2-0). Grâce à cette seconde victoire, la sélection anglaise s’est qualifiée pour les quarts de finale. Lors de cette ultime rencontre, les Young Lions ne jouent plus grand-chose, mais ont l’opportunité d’écarter un adversaire pour le titre, l’Allemagne, et de conserver ainsi leur confiance pour la suite de la compétition.

En face, l’Allemagne, championne en titre, est au bord du précipice à la veille de disputer cette dernière rencontre. En effet, la sélection allemande a lancé son championnat d’Europe avec un match nul face à Israël (1-1), dans un match où les hommes de Di Salvo ont raté deux penaltys. Ensuite, les Allemands ont subi une grosse désillusion face à la Tchéquie (2-1) en encaissant un but dans les dernières minutes. Comme lors du premier match, l’Allemagne s’est montrée trop inefficace dans les 2 surfaces, avec trop d’opportunités laissées en route et une fébrilité défensive inquiétante. La star de cette sélection, Youssoufa Moukoko, titulaire lors du 1er match, n’a pas disputé la moindre minute face à la Tchéquie. Dans l’obligation de s’imposer, l’Allemagne est également dépendante du résultat de la Tchéquie. Concentrée sur sa mission, la sélection allemande compte sur le réveil de Schade, Bisseck ou Stiller. Impressionnante de solidité, l’Angleterre devrait punir une Allemagne trop fébrile.

