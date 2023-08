Pronostic Angers Annecy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers se reprend face à Annecy

Relégué de Ligue 1 à l’issue d’une saison catastrophique, Angers s’est rapidement tourné vers la préparation de ce passage à la Ligue 2. Evidemment, le club a dû dégraisser lors du mercato avec notamment les départs d’Amine Salama et du portier Bernardoni. Dans le sens opposé, le SCO a recruté définitivement l’attaquant messin Ibrahima Diane et des joueurs rompus à la Ligue 2 comme les défenseurs du Paris FC Jordan Lefort et Florent Hanin ou le milieu nîmois Joseph Lopy. Pour son retour en L2, la formation dirigée par Alexandre Dujeux s’est fait surprendre par une équipe lavalloise qui a pourtant perdu de nombreux joueurs cet été (1-0). Dominateurs en Mayenne dans le derby, les Angevins ont cependant eu des difficultés à se montrer dangereux, manquant peut-être d’automatisme. Les Diony et Abdelli, entre autres vont devoir se réveiller pour permettre à Angers de prendre ses premiers points en Ligue 2.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Annecy a vécu des heures très compliquées depuis la dernière journée de Ligue 2. Victime collatérale des incidents survenus à Bordeaux, la club haut-savoyard n’avait pas réussi à convaincre les instances à revoir leurs positions. Cette décision semblait très dure tant le club avait en plus réussi une très bonne dernière ligne droite. Finalement, Annecy a profité des difficultés sochaliennes pour être repêché en Ligue 2. C’est dans l’urgence que la formation haute-savoyarde a disputé son 1er match face à Guingamp. Au final, les joueurs de Laurent Guyot avaient parfaitement débuté avec l’ouverture du score par Bosetti, avant de craquer en seconde période (1-4). En difficulté loin de ses bases la saison dernière (18e sur 20), Annecy pourrait souffrir face à une formation angevine déterminée à se relancer.

► Le pari « Victoire Angers » est coté à 1,65 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 230€ (330€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Moins de 2,5 buts » est coté à 1,43 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 186€ (286€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Angers – Annecy :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Angers Annecy encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

En plein imbroglio, le Red Star aligne une recrue sous un autre nom