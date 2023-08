Pronostic Ajaccio Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Ajaccio – Bordeaux cadenassé

La 3e journée de Ligue 2 se termine ce lundi par une opposition entre deux formations qui visent la L1 avec Ajaccio qui reçoit Bordeaux. Le club corse a fait partie des 4 relégués de l’élite l’an passé. Plus petit budget de L1, le club corse avait réussi une première partie intéressante mais n’a pas réussi à conserver le rythme lors de la dernière ligne droite. Les dirigeants de l’ACA ont maintenu leur confiance à Pantaloni qui doit désormais retrouver l’élite au plus vite. Lors de la 1re journée, Ajaccio a réalisé une contre-performance en étant tenu en échec à domicile par Rodez (1-1). En revanche, le club corse s’est repris sur la pelouse de Quevilly Rouen (0-1) en décrochant sa première victoire sur une réalisation de Nouri. Lors de l’intersaison, Ajaccio s’est renforcé en attirant l’expérimenté Bammou et en misant sur le jeune Jabol-Folcarelli.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Bordeaux est passé tout proche de retrouver l’élite l’an passé mais a été grillé sur la ligne d’arrivée par le FC Metz. A l’instar de Toulouse ou Lens, les Girondins veulent retrouver rapidement l’élite. Cet été, le club a perdu plusieurs éléments comme Fransergio, Maja, Bakwa ou Mwanga mais a fait venir des valeurs sûres de Ligue 2 comme les capitaines de Sochaux et Guingamp, Weissbeck et Livolant. Surpris par Pau (3-0) en ouverture du championnat dans un match où la réussite l’a fuit, le club bordelais a ensuite souffert pour s’imposer face au promu Concarneau au Matmut Atlantique (1-0). Un penalty du capitaine Barbet au bout du temps additionnel a permis à Bordeaux d’engranger ses premiers points et de revenir en positif. Cette opposition entre deux candidats à la montée s’annonce très serrée avec certainement peu de buts à prévoir, comme lors des 2 premiers matchs d’Ajaccio.

► Le pari « Moins de 2,5 buts » est coté à 1,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « match nul » est coté à 3,10 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 520€ (620€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Bordeaux ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,64 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 228€ (328€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Ajaccio – Bordeaux :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Ajaccio – Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !