Nouveau président pour la fédération chinoise de football

Débarqué il y a un mois de son poste de président de la Fédération chinoise de football (CFA), Chen Xuyuan a désormais un successeur. Song Kai, ancien membre des instances sportives de la province du Liaoning (nord-est) a été nommé ce lundi à la tête de la fédération, ont annoncé les médias d’État. Un nouveau comité exécutif a également été désigné.

À la suite de sa nomination, le nouveau président a déclaré que la CFA « sera plus unie, travaillera plus dur et sera plus ouverte, plus pure et plus courageuse ». Cette nomination intervient dans un contexte de vaste opération anticorruption menée par le régime de Xi Jinping dans toutes les instances sportives du pays. Chen Xuyuan avait été écarté de son poste, car accusé d’avoir accepté des « pots-de-vin » « d’un montant particulièrement important ». Il avait été inculpé en septembre pour corruption.

Un nouveau président qui ne devrait pas faire de vague.

