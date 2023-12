Mevlüt Erdinç explique que sa femme l’empêche de voir ses enfants

Sur son compte Instagram, Mevlüt Erdinç (ou Erding, comme vous préférez) est sorti du silence. L’ancien Parisien raconte que la mère de ses enfants l’empêche de rester en contact avec eux : « Elle ne me donne plus de nouvelles depuis maintenant 5 mois. […] Je ne sais pas où mes enfants vivent. Je veux rendre ça public parce que le chantage qu’elle me fait pour de l’argent est inhumain. » Le Turc, qui a pris sa retraite en juillet 2022, explique : « J’ai parlé à mon fils en FaceTime après avoir prévenu sa mère que je lui ferai un virement d’un million d’euros vendredi. »

L'histoire terrible qui touche Mevlut Erding 😨 L'ex parisien explique sur Instagram qu'il n'a plus vu ses enfants depuis des mois, qu'il a pu leur parler récemment en échange d'un virement d'un million d'euros à son ex femme, et que ses enfants ne seraient pas de lui selon son… pic.twitter.com/lLxJHPUHZU — BeFootball (@_BeFootball) December 13, 2023

Mevlüt Erdinç poursuit ses accusations : « On s’est marié au tout début de ma carrière et elle m’a quitté le lendemain de ma retraite. Il n’y a pas besoin d’en savoir plus sur ma femme, que j’ai toujours aimée. » La belle-famille serait aussi impliquée dans ce chantage selon l’ancien attaquant : « La famille de ma femme m’appelle pour me dire que ce ne sont pas mes enfants. […] J’ai demandé à faire des tests ADN, mais ils (la belle-famille) me les refusent. » Mevlüt Erdinç résume malheureusement très bien cette histoire : « Décidément, l’argent détruit des familles. »

