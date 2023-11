Luis Enrique : « Donnarumma ? Le problème, c’est quand un gardien commet une erreur »

Luis a apprécié le spectacle.

L’entraîneur parisien s’est notamment ravi du spectacle offert par deux formations largement offensive en ce vendredi soir. « Quand deux équipes de ce niveau jouent pour l’attaque et pressent haut, je pense que tous les amoureux du football prennent du plaisir. Nous les entraîneurs avons plus de mal à profiter avec les buts encaissés, mais c’est très difficile après une trêve internationale de préparer ce genre de match. Nous n’avons eu qu’un jour pour nous entraîner, Monaco a dû se préparer à Paris, a souligné le technicien espagnol, qui a rejeté les remarques concernant l’ennui de la Ligue 1. Je n’ai jamais dit que la Ligue 1 était ennuyeuse, c’est un championnat de bon niveau. Toutes les équipes essaient de se créer des occasions de manière plus ou moins directe. C’est un championnat compliqué sans aucun doute. »

L’ancien boss du Barça est également revenu sur la progression de ses ouailles depuis son arrivée cet été : « Depuis le début de saison, j’ai vu des joueurs qui veulent assimiler tous les concepts que nous avons, a-t-il assuré. Quand j’analyse chaque match, je me focalise beaucoup sur les choses que nous devons améliorer, c’est ma manière de voir le football. Ce n’est jamais suffisant, nous devons donner toujours davantage, tu ne peux pas te relâcher. C’est ce que j’ai appris, et j’essaie de le transmettre à mon équipe. » Un Luis Enrique qui a également volé au secours de Gianluigi Donnarumma, auteur d’une grossière boulette à la relance, mais également de plusieurs parades décisives sur sa ligne. « Quand les erreurs sont commises par un attaquant ou un milieu ce n’est pas grave, le problème c’est quand un gardien en commet une. Les erreurs font partie du football, j’en commets à tous les matchs. Sa saison est exceptionnelle et je suis ravi de son rendement et de son comportement. »

CQFD.

