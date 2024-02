L’UEFA augmente encore le pactole touché par les clubs européens

L’effet Superligue ?

Dans un communiqué publié ce mercredi, l’UEFA vient d’annoncer les montants que se répartiront les clubs européens lors des trois prochains exercices, soit de 2024-2025 à 2026-2027. Pour la Ligue des champions, l’augmentation du nombre d’engagés – 36 au lieu des 32 habituels – s’accompagne également d’une belle revalorisation du pactole global qui passe de 2,032 milliards à 2,467, ce qui représente une augmentation de 400 millions d’euros rien que pour les écuries engagées en C1.

🏆 How do we make sure the success of our club competitions benefits European football?

🤝 Our solidarity payments ensure club competition revenue also reaches non-participating clubs and supports the #UWCL and #UYL: ⬇️

— UEFA (@UEFA) February 7, 2024