L’idée originale de Gary Neville pour rendre les matchs plus attractifs

Après les calendriers à rallonge, les matchs à rallonge.

Et si les matchs nuls se terminaient automatiquement par une séance de tirs au but ? C’est en tout cas ce que Gary Neville propose. L’ancien Red Devil et entraîneur de la sélection nationale féminine anglaise a plaidé pour cette initiative dans le but de relancer l’intérêt des matchs, dans l’émission The Overlap.

L’idée serait que l’équipe qui remporte la séance obtienne un point supplémentaire au classement : « Il faut rendre le match passionnant pour le supporter qui vient. Si un enfant assiste à un match pour la première fois, ou si c’est son seul match de la saison, et qu’il assiste à un match nul 0-0 ou 1-1, il y aurait au moins un vainqueur. Les enfants adorent les tirs au but, mes filles adoreraient les tirs au but à la fin d’un match. »

Si cette règle apparaît un jour (ce qui ne risque pas d’arriver, soyons francs), ce ne serait en réalité pas une première. En Angleterre, l’EFL Trophy, destiné aux clubs évoluant en League One et en League Two, a déjà mis au point ce système.

Le concours des idées à la con se porte bien.

