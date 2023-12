Les supporters dénoncent le montant des amendes de la commission de discipline

No fumi no party.

Adversaires sur les terrains, de nombreux groupes de supporters de clubs français se mobilisent pour dénoncer, via des communiqués postés sur les réseaux sociaux, le montant « des sanctions pécuniaires concernant l’introduction et l’utilisation des engins pyrotechniques ». Les fumis sont sanctionnés à hauteur « de 2000 euros par unité », alors que le règlement disciplinaire 2023-2024 de la LFP ne prévoit que 1000 euros d’amende dans ces cas-là.

Lettre ouverte – Brigade Loire le 1 Décembre 2023 pic.twitter.com/tFuZnmNEbI — Stew (@Steven4413) December 1, 2023

Cette situation est rendue possible par les pouvoirs laissés à la commission de discipline, comme l’expliquent les supporters : « Selon les circonstances, […] que l’organe disciplinaire apprécie souverainement, ces sanctions sont adaptées au cas d’espèce conformément aux principes ci-dessus et sont susceptibles d’être […] remplacées par une ou plusieurs des autres sanctions possibles listées, sans hiérarchie ni critère lié à la gravité, […], diminuées ou augmentées. » Ainsi, les supporters de l’Hexagone déplorent une « escalade déjà significative » et un « racket ». Nombre d’entre eux, hormis ceux du FC Nantes qui ne fondent « plus aucun espoir » en la direction actuelle des Canaris, demandent d’ailleurs à rencontrer les dirigeants de leur club afin d’évoquer le sujet et « d’envisager une collaboration entre directions et supporters à l’échelle nationale pour protéger les intérêts » des clubs.

Autant dire que ce n’est pas gagné.

