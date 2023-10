Le sénateur Hervé Marseille s’en prend au financement du PSG par le Qatar

Marseille attaque Paris.

Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine, s’est exprimé au Sénat sur la brûlante question de la guerre israélo-palestinienne. S’il a d’abord condamné celles-ci, il a ensuite cherché à s’intéresser au fond du problème, notamment sur la question des financements du Hamas. « Ces tueurs ne sortent pas de nulle part. Ils ont été accompagnés, aidés, entraînés, financés et on sait par qui, a d’abord énoncé le sénateur. Par le Qatar, puisque le chef des tueurs est hébergé au Qatar, Mr Haniyeh est au Qatar. Ceux-là même qui financent ici le PSG ou d’autres grandes entreprises. »

Sans le citer directement, Hervé Marseille continue de menacer à court et à long terme le PSG, réclamant des sanctions à l’écart du Qatar et de l’Iran, notamment en France : « Quelles conséquences le gouvernement tire-t-il de l’implication de ces deux pays, dans les relations avec ces pays ? Et quelles actions entendons-nous prendre en France pour mettre un terme à leur implication dans ces meurtres barbares ? »

Pas certain que le PSG ne se positionne sur le sujet.

