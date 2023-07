Le PSG engage un nouveau gardien

Porque Tenas ?

Le PSG a officialisé l’arrivée d’Arnau Tenas (22 ans) dans la capitale. Le portier de la sélection espagnole espoirs, exceptionnel par moment à l’Euro U21, était libre de tout contrat après avoir été le capitaine du Barça B en 2022-2023. Né et formé en Catalogne, Tenas a paraphé un contrat de trois saisons avec le club parisien et ne devrait voir le jour qu’en Coupe de France. Il a également eu un mot pour un autre espagnol, particulièrement miraculé : « Je suis très heureux de rejoindre ce très grand club et de faire partie de la famille des gardiens de but du Paris Saint-Germain. De très bons gardiens ont marqué l’histoire du PSG. J’ai évidemment aussi une grosse pensée pour Sergio Rico. »

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature d’Arnau Tenas. Le gardien de but de 22 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec le Club. 🔴🔵#WelcomeTenas — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 30, 2023

Un beau sourire, plus sincère que celui de Jesé.

