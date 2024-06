Kamil Grosicki prendra sa retraite internationale à la fin du match contre la France

Il a mis sur le banc Jonathan Pitroipa et Ola Toivonen à Rennes, avec un maillot rouge, il est intouchable.

Annoncé sur le banc des remplaçants pour le dernier match de la Pologne à l’Euro, l’ailier polonais Kamil Grosicki prendra se retraite internationale à l’issue de l’Euro, après le match de la Pologne, déjà éliminée, face à l’équipe de France. L’ancien Rennais aux 94 sélections l’a annoncé sur sa page Instagram : « Le jour est arrivé. C’est l’une des décisions les plus difficiles de ma vie. […] Jouer avec un aigle sur la poitrine, représenter son pays est le plus grand bonheur et honneur. » L’ailier de 36 ans est revenu au Pogoń Szczecin, son club formateur, en 2021.

Attention donc au chant du cygne.

