Le plan de la FFF pour lutter contre les violences et les discriminations

Prendre le problème à bras-le-corps.

La fin de mandat chaotique de Noël Le Graët en tant que président de la FFF avait notamment été émaillée de révélations concernant des cas de harcèlement et de violences sexuelles sur mineurs au sein du football français. Des maux auxquels Philippe Diallo, son successeur à la tête de l’instance fédérale, souhaite visiblement apporter une réponse ferme. Ce jeudi, le dirigeant de 60 ans présentait à la presse le plan d’engagement sociétal de la fédération, bâti sur trois piliers : le rôle citoyen du foot, l’adaptation aux défis environnementaux et, donc, la lutte contre les discriminations et les violences (qu’elles soient sexistes, sexuelles, homophobes ou racistes).

Le président de la Fédération @PhilippeDiallo a présenté aujourd'hui le 𝗽𝗹𝗮𝗻 𝗱'𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲́𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗙𝗙. Il s'articule autour de 3⃣ axes majeurs 👇https://t.co/nBiOZXvGBo — FFF (@FFF) October 19, 2023

Ce plan d’action prévoit, entre autres, la mise en place d’une plateforme d’alerte facilement accessible, un dispositif d’écoute et d’accompagnement des victimes avec l’association France Victimes ainsi que le renforcement du réseau des référents VSS (violences sexuelles et sexistes) sur le territoire. « Nous garantissons à tous ceux qui mettront des messages que ceux-ci seront pris en compte, et qu’il y aura des réponses », a promis Diallo. Le président de la 3F a en outre assuré que la fédération se constituerait systématiquement partie civile en cas de procédure pénale et qu’elle comptait appliquer des mesures conservatoires (administratives ou disciplinaires) pour protéger ses licenciées et licenciés. « Nous apporterons des réponses immédiates en utilisant tout le panel à notre disposition, a insisté Diallo. Il en va de l’éthique de notre sport et de l’image du football. »

