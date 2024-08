Le joueur de D1 cambodgienne propose ses services aux Girondins de Bordeaux

Le grand saut.

Il a signé son premier contrat professionnel à 27 ans, et compte bien revenir en France. Un joueur du Boeung Ket FC, en D1 cambodgienne a proposé ses services aux Girondins de Bordeaux, qui serait sur le point de faire venir l’ancien entraîneur de Troyes Bruno Irlès sur le banc. Antoine Lemarié, footballeur français expatrié qui a joué en Grèce, en Finlande, en Australie et donc au Cambodge, a rédigé un CV pour candidater dans l’équipe de N2. « Je suis actuellement en recherche d’un nouveau club pour la saison prochaine et serais ravi de participer à la reconstruction des Girondins », a-t-il écrit, alors qu’il est actuellement mis à l’écart par son club cambodgien.

À l’écouter, ses atouts sont nombreux : « Je suis un gaucher technique avec une bonne qualité de frappe et un gros volume de jeu. Je peux m’adapter à diverses positions selon les besoin de l’équipe (mon poste de prédilection est milieu droit mais je suis aussi à l’aise sur le côté gauche ou en numéro 10. Selon la formation de l’équipe je peux aussi jouer au poste de piston). » Bonne pioche, il a aussi été en décembre « parmi les 10 profils les plus consultés sur Transfermarkt » et a « une couverture médiatique qui pourrait être avantageuse. » Il peut se targuer d’avoir 26 000 abonnés sur sa chaîne Youtube.

Ça ressemble de plus en plus aux sélections pour la King’s World Cup cette histoire.

