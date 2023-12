S.O.S. d’un terrien en détresse.

De nouveau défait ce dimanche à domicile face à Strasbourg (1-2), le FC Lorient glisse dangereusement dans la zone rouge. Désormais dix-septième de Ligue 1, l’équipe de Régis Le Bris a même réussi à se faire doubler par l’Olympique lyonnais. Avec ce septième match consécutif sans victoire, dont cinq défaites, les Merlus affichent une forme plus qu’inquiétante. « Il y a une refonte complète de cet effectif et ça prend du temps, a tenté d’expliquer l’entraîneur, las. Aujourd’hui, ce n’est pas satisfaisant. On aurait aimé que ça aille beaucoup plus vite. On est frustré. On est quelque part aussi touché par ce que ça génère comme énergie négative. Je ne peux pas dire autre chose. »

Annoncé avec insistance sur le départ cet été et en froid avec son président Loïc Féry après le départ des meilleurs éléments de l’effectif à chaque mercato (Armand Laurienté, Terem Moffi, Enzo Le Fée entre autres), Régis Le Bris semble bien loin de ses débuts idylliques en tant qu’entraîneur professionnel. Pas résigné pour autant, il s’est dit « présent, combatif, avec la volonté de continuer, de vouloir changer la dynamique qui est enclenchée ».

Après tout, les Merlus sont à leur place dans les bas-fonds.