Une équipe composée de personnes sourdes frôle l’exploit en Coupe de France

La magie de la coupe, c’est aussi ça.

L’ASSS Caen (Amicale des sourds section sportive de Caen) est passée tout proche de sortir Fontenay-le-Pesnel (D2 dans le Calvados), malgré le handicap de la totalité de ses joueurs. Rapidement menés au score (0-2, 18e), les Caennais n’ont rien lâché et sont brillamment revenus. Après un premier but en première période, les joueurs d’Éric Jean, également sourd de naissance, sont passés devant au tableau d’affichage autour de l’heure de jeu (3-2, 62e). Sous la chaleur estival, Fontenay-le-Pesnel a égalisé avant de s’imposer aux tirs au but (3-3, 3-5 T.A.B.).

Si l’ASSS Caen est éliminée dès le premier tour de Coupe de France, l’écho de cette participation n’en est pas moins grand. Dans les colonnes de Ouest France, Alexis Cuirot, arbitre de la rencontre, est revenu sur cette expérience inédite : « Il faut casser tous les stéréotypes qu’il y a autour des sourds et des malentendants, c’est exactement le même sport et la même passion. La seule différence que je note, c’est l’engagement physique où ils sont beaucoup plus dans l’engagement. Ils ne maîtrisent pas toujours leurs gestes mais ils pratiquent un football total. » Pour signaler les quelques fautes, l’homme en noir agitait un chasuble en plus du coup de sifflet habituel.

Une belle histoire malgré tout.