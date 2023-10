La Serie A championne du jeu dans les pieds, le Mexique à l’abordage

Vous l’attendiez avec impatience, la voici.

La 88e lettre du rapport mensuel de l’Observatoire du football (CIES) est tombée, en ce lundi matin. Cette fois, l’organisme s’est penché sur le jeu en profondeur et le jeu dans les pieds, en comparant 27 championnats dans le monde. Selon cette étude, c’est la Liga MX du Mexique qui joue le plus en profondeur avec 74,9% de passes effectuées en profondeur. Elle devance la Super League suisse et la Primera Division argentine. Parmi les championnats majeurs, c’est la Liga qui domine avec 73,3% de jeu dans la profondeur, devant la Premier League (71,8%), la Ligue 1 (71%), la Bundesliga (70,7%) et la Serie A (69%).

De l’autre côté des Alpes, on préfère nettement le jeu dans les pieds, donc. Pour autant, les clubs qui privilégient ce jeu de position sont Burnley, la Real Sociedad et l’Eintracht Francfort. Le PSG de Luis Enrique se classe septième de ce classement, juste derrière le Manchester City de Guardiola. À l’inverse, le Cercle Bruges est l’équipe qui joue le plus en profondeur d’Europe avec 85,8% de passes en profondeur. De façon générale, et pas si surprenante, on observe qu’aucun club majeur ne fait partie des vingt écuries qui balancent le plus.

Le CIES manquait sûrement de données sur l’OL.

