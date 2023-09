La Premier League garde un œil sur Ousmane Dembélé

London calling.

Cinq apparitions, quatre titularisations, mais toujours pas le moindre but ou la moindre passe décisive pour Ousmane Dembélé. L’ailier du Paris Saint-Germain est loin de réaliser des débuts rêvés dans la capitale et manque jusqu’à présent cruellement d’efficacité dans les 30 derniers mètres. Certains clubs pourraient y voir une opportunité : selon le Mirror, Arsenal, Tottenham et West Ham surveillent de près la situation de l’attaquant normand en vue de la fenêtre du mois de janvier. Le PSG s’est largement renforcé sur les côtés cet été en signant Kang-in Lee, Marco Asensio ou encore Bradley Barcola. De là à accepter de laisser filer son Moustique ? Cela paraît peu probable, mais sait-on jamais…

À chéquier vaillant, rien d’impossible.

Lucas Hernandez « comprend parfaitement » l'accueil mitigé des supporters du PSG