La police espagnole démantèle un réseau de fausses écoles de football

Rien à voir avec le centre de formation de l’OM.

La police espagnole a annoncé avoir arrêté onze individus auteurs d’arnaques dont ont été victimes plusieurs dizaines de familles étrangères. Les personnes arrêtées faisaient partie de deux organisations criminelles possédant de soi-disant écoles de football situées à Grenade. Des jeunes issus de famille aisées à qui il était promis qu’ils deviendraient « des joueurs professionnels star » étaient recrutés par ces organisations, comme l’explique la police dans un communiqué. Un logement aurait été de plus offert et la procédure visant l’obtention d’un permis de résidence en Espagne prise en charge par les écoles. Pour cela, les familles devaient dans un premier temps payer 5 000 euros puis entre 1500 et 1700 par mois. La plupart de ces jeunes étaient d’origine brésilienne.

🚩Destapada una trama de #estafas a familias de niños extranjeros con falsas promesas de proyección en el fútbol profesional a través de dos escuelas de fútbol en #Granada 🔹11 detenidos 👉Pedían más de 5.000 euros y mensualidades de entre 1.500 y 1.700€ por jugador pic.twitter.com/RxDpFOqLh2 — Policía Nacional (@policia) April 11, 2023

La police indique que ces recrues étaient détenues « dans des conditions déplorables durant les 90 jours de leur séjour dans le pays comme touriste, les demandes de permis de résidence étant non recevables ou refusées ». Tous victimes de cette escroquerie, « 30 jeunes étrangers de différentes origines, principalement brésilienne, âgés de 16 à 23 ans » auraient été trouvés dans deux logements loués par une des organisations. Une quarantaine d’autres jeunes d’origine brésilienne auraient été retrouvés dans l’autre école.

Pedro Asbeg : « Sócrates était la tête pensante de cette démocratie »