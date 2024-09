La FIFA et l’OMS lancent une campagne de sensibilisation aux commotions cérébrales

Solidaires d’Angel Gomes.

Il y a quelques jours, le club belge de Genk a annoncé instaurer le port systématique de casques pour ses gardiens, de manière à limiter les risques de commotions cérébrales. Ce mercredi, voilà que la FIFA et l’Organisation mondiale de la santé lui emboîtent le pas et lancent une campagne internationale de sensibilisation aux commotions cérébrales.

Dans un communiqué publié sur le site de l’OMS, les deux entités indiquent que le processus « braquera les projecteurs sur les risques liés aux commotions cérébrales dans le football et proposera des ressources éducatives pour tout un chacun ». L’objectif : protéger les joueurs. Pour cela, « il est primordial de connaître les signes et symptômes d’une potentielle commotion cérébrale ».

« Les commotions cérébrales sont un problème de santé publique »

La campagne ne vise pas que le football professionnel. La FIFA espère aussi amener le grand public à mieux reconnaître les signes et symptômes associés aux commotions, ceux-ci pouvant apparaître jusqu’à 72 heures après le choc. « Une commotion est un traumatisme crânien et doit toujours être prise au sérieux. Le football est un sport que chacun devrait pouvoir pratiquer en toute sécurité, en toutes circonstances, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. En apprenant à déceler les signes de commotion et à traiter ce type de lésion correctement, et en connaissant les risques associés, on peut placer la santé des joueurs et des joueuses au centre de l’équation. »

« Les commotions cérébrales sont un problème de santé publique préoccupant à tous les niveaux du football et dans de nombreux autres sports. Il faut donc sensibiliser et agir davantage sur cette question », ajoute Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Prochaine étape, écouter Rodri et les autres et décharger le calendrier.

Le PSG et la quête de leaders