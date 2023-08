La FIFA change le ballon avant les demies et la finale du Mondial 2023

C’est le Mondial 2023 ou Rocket League ?

Stupeur de l’autre côté du globe. À quelques heures des demi-finales de la Coupe du monde 2023, et à moins d’une semaine de la finale, la FIFA a dévoilé la gonfle qui sera utilisée pour l’occasion. Si le ballon conserve le design qui était le sien jusque-là, il troque en revanche sa teinte bleu clair pour du rouge et du orange.

The @FIFAWWC final ball is here! 🤩⚽️@adidasfootball has unveiled the OCEAUNZ FINAL which will be used for the semi-finals and final 👏

Former Matilda @EllysePerry and @premierleague legend @IanWright0 unveiled the ball at Sydney Harbour.#FIFAWWC #DubAtTheCup pic.twitter.com/80wLnJKxyF

— KEEPUP (@keepupau) August 13, 2023