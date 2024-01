La FFF confirme la diffusion de deux matchs de National sur DAZN

Le National se vend mieux que la Ligue 1.

Ce jeudi, la Fédération française de football a confirmé l’accord signé avec DAZN – service de streaming anglais, créé en 2015 – pour la diffusion de deux rencontres de National par journées : celles du vendredi et du lundi soir. Cet accord vise à mettre en lumière le football amateur français prend acte dès ce jeudi annonce la FFF. On y apprend également que le match du lundi sera co-diffusé avec Canal +. Après la D1 Arkéma, la Ligue 1 et maintenant de National, il ne serait pas étonnant de voir DAZN concurrencer Amazon Prime à l’avenir. La toute première rencontre, Red Star-Orléans, sera diffusée ce vendredi 12 janvier.

𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘅 𝗗𝗔𝗭𝗡 📺 La @FFF a signé un accord avec @DAZN_FR pour la diffusion de 2⃣ rencontres par journée de championnat lors de la deuxième partie de la saison.https://t.co/kXpEVADTH8 — Championnat National (@NationalFFF) January 11, 2024

Prochaine étape, la professionnalisation ?

