Incidents à Rodez : retrait d’un point avec sursis et fermeture de secteurs pour Saint-Étienne

Elle commence bien, cette saison pour les Verts.

Outre le cas Kévin N’Doram, la LFP a également, via un communiqué, statué sur les incidents survenus entre supporters stéphanois à Rodez en marge de la rencontre opposant le RAF à l’ASSE lors de la deuxième journée de Ligue 2. Première mesure prise à l’encontre des pensionnaires de Geoffroy-Guichard : le retrait d’un point avec sursis.

En plus de cette épée de Damoclès désormais au-dessus de leurs têtes, les Verts devront également composer sans une partie de leur public pour les réceptions de Dunkerque et Ajaccio. Alors qu’elle ne prend effet qu’au 5 septembre, après la rencontre face à Valenciennes, programmée ce samedi dans le Forez, cette sanction « prévoit la fermeture des parties basses des tribunes Paret et Snella du stade Geoffroy Guichard pour deux matchs fermes. »

Ceci dit, vu le spectacle proposé par l’ASSE cette saison, en tribunes comme sur le terrain, ce n’est peut-être pas plus mal.