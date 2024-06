Le Danemark veut refiler l’amende de l’UEFA à ses supporters

Et si le Danemark soulevait une vraie question ?

Au micro de la chaîne danoise TV 2 Sport, Erik Brøgger Rasmussen, le président de la Fédération danoise de football, a réagi ce mardi à l’amende de 10 000 euros infligée par l’UEFA. Une banderole insultante envers l’instance dirigeante (« F*ck UEFA ») avait été brandie par des supporters danois dans les tribunes lors du match nul (1-1) entre le Danemark et l’Angleterre le 20 juin. Pour le dirigeant de 56 ans, c’est à eux, les responsables, de rembourser l’amende.

« Nous allons payer l’amende, mais le plus important pour nous, et c’est ce que nous allons commencer à faire maintenant, c’est d’identifier ceux qui ont amené la banderole, explique-t-il. Ensuite, on leur donnera l’amende. Si nous les trouvons, ils peuvent payer. Nous espérons que ceux qui pourraient apporter une banderole avec ce type de langage au stade y réfléchiront à deux fois. Après tout, c’est une note de 10 000 euros. »

L’équivalent de deux mois de salaire moyen au Danemark, quoi.

