Dante veut jouer jusqu'en 2026

Encore deux ans de bonne humeur à Nice.

Ce dimanche, à l’occasion du déplacement des Aiglons à Auxerre, Dante entamera officiellement sa neuvième saison avec le Gym, lui qui était arrivé à l’été 2016 en provenance de Wolfsbourg. En conférence de presse vendredi, le Brésilien a encore été interrogé sur son avenir, et il a dit ceci : « Je vais bientôt me mettre une limite, mais pas tout de suite. L’objectif, c’est de jouer le plus possible et peut-être convaincre tout le monde de continuer. Physiquement, je suis très bien. Mais plus le temps passe, plus je suis exigeant avec mon rythme, mes repas, mes siestes. La marge se réduit. Il n’y a que l’enthousiasme qui amène quelque part. C’est une valeur que je priorise. Le jour où il n’y a plus d’enthousiasme de ma part, j’arrête. »

Avant finalement d’en dire davantage ce samedi dans une interview accordée à l’AFP. « Je vise juin 2026 mais je n’irai pas au-delà. Ça, c’est acté. Ça veut dire que si l’année prochaine, je joue encore, ça sera ma dernière saison. Et ça me ferait 10 ans comme joueur au club. Convaincre les gens et le club que, sportivement, je peux encore faire une dixième et dernière saison est une motivation personnelle », a-t-il expliqué.

Et il sera plus important que jamais dans le Nice de Franck Haise, qui a en plus perdu Jean-Clair Todibo au cours de l’été.

Pronostic Auxerre Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1