Antoine Griezmann évoque les nouveaux leaders de la France

Kylian Mbappé absent, en conférence de presse ?

Antoine Griezmann présent, face aux médias. Et pas pour user de la langue de bois, ni créer de polémique. Le joueur de l’Atlético de Madrid a en effet répondu aux questions concernant le match de la France face à l’Irlande comptant pour les qualifications à l’Euro 2024, et s’est également penché sur l’émergence de nouveaux leaders dans ce groupe désormais privé d’Hugo Lloris ou de Raphaël Varane.

« Ça se fait naturellement et quand c’est un peu trop surjoué, ça se voit tout de suite. Il y a des joueurs qui sont faits pour ça, des joueurs comme Lucas Hernandez ou Mike Maignan peuvent gueuler sur le terrain, a ainsi nommé le gars sûr de Didier Deschamps, qui en est à 78 rencontres consécutives avec les Bleus. Mais on est un groupe ouvert, on est une famille, et tout le monde peut prendre la parole. »

Lui un peu plus que les autres, quand même.

