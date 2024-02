Agression d’un arbitre amateur : « Il y aura un drame un jour »

y« Très honnêtement, je suis convaincu que si on ne change rien, il y aura un drame un jour », témoigne Julien Oliveira auprès du Footballogue. Le 14 janvier dernier, le jeune arbitre de 24 ans officie lors de la rencontre de Régional 1 entre Cergy-Pontoise et Paris 13 Atlético durant laquelle il se fait agresser. « À la mi-temps de ce match, il n’y avait pas de problème. Il y a 0-0 à ce moment, aucun avertissement, puis arrive ce six-mètres donné à l’équipe de Cergy vers la 70e minute », poursuit le jeune homme.

Le témoignage édifiant de Julien, jeune arbitre, qui s'est fait agresser il y a quelques jours lors d'un match de R1. 😳 « Très honnêtement, je suis convaincu que si on ne change rien, il y aura un drame. » pic.twitter.com/nS36oCfL4B — Footballogue (@Footballogue) February 6, 2024

« Le gardien joue le renvoi un mètre en dehors de sa surface, je lui demande de le refaire et il a une mauvaise réaction avec un geste laissant entendre qu’il s’en fout, raconte Julien Oliveira. Je lui explique que je ne voulais pas de ce comportement, reviens et lui mets un deuxième carton jaune après ses propos insultants.» S’en suit alors un déferlement de haine comme le détaille l’arbitre amateur : « Le gardien va avoir un comportement agressif, des menaces de mort envers moi. Des supporters m’interpellent et me disent : “ l’arbitre t’es mort ”, une vingtaine de fois, mais j’y suis habitué. À la fin du match, je reçois des crachats, je suis humilié, je reçois un coup sur le crâne puis je réalise dans le miroir que je suis en sang. » Encore traumatisé, il espère surtout que des mesures soient prises : « On veut que nos craintes et ce que l’on subit, soit bien pris en compte par les instances dirigeantes. […] On ne doit pas aller sur un match avec la peur au ventre, en se disant qu’à tout moment, ce qui m’est arrivé peut arrivé à un autre arbitre. »

Seri et Gradel : les papys font de la résistance