Suivez l'épisode 9 de Koh Lanta : le Feu Sacré

Il y a plus de suspense pour les deux quarts de finale retour de la Ligue des Champions ce soir, c'est une raison supplémentaire de couper avec le football. Koh Lanta : le Feu Sacré, c'est maintenant !

22h22 : PUB !

22h21 : Donnez-moi ces 5000 balles par mois pendant 5 ans, et on n’en parle plus. Je règle le souci sans problème.

22h20 : Clémence est toute contente de son côté. Elle chérit son totem.

22h19 : Julie se sent honteuse. Allez, on passe à l’après. Les défaites sont faites pour apprendre !

22h18 : Wooooow. La déroute pour Julie ! Elle aura une voix contre elle au prochain conseil…

22h16 : Julie ou Tania ? Qui va craquer ?

22h15 : Ce sera donc une fille qui va encaisser un vote supplémentaire contre elle. Il reste Julie, Tania et Anne-Sophie. Une footballeuse est adroite quand même… GO JULIE !

22h14 : Esteban cinquième. L’anguille continue sa route. Quentin sixième…

22h13 : Gilles fait deux, Frédéric troisième et Nicolas finalement quatrième. Petit creux de forme pour notre saillant athlète.

22h12 : ET C’EST FAIT POUR CLEMENCE ! Immunité pour elle !

22h11 : Clémence est en tête ! Elle va le faire ! À moins que Nicolas…

22h10 : @Alfred-Litmanen : Salut ! Très joli pseudo. Je ne vois pas à quoi tu fais référence en ce qui concerne Denis. Si tu peux expliciter un peu…

22h08 : C’EST PARTIIIIII !!!

22h07 : Clémence est prête pour bien viser, c’est de l’agilité. Une épreuve de forain, surtout. Mais si, mais si, souvenez-vous, avec la machine et la grue pour attraper les petits nounours là. La pire escroquerie du siècle ce truc.

22h06 : Est-ce qu’il existe un moment où Quentin ne ferme pas un oeil sur deux quand il regarde Denis ? Vraie question.

22h05 : Allez, en avant pour l’épreuve d’immunité individuelle !

22h03 : Ah, petit malaise pour Nicolas ? Bah alors, c’est pourtant le corps parfait pour des photos sur Instagram, non ?

22h01 : Ohlala, ça commence à chipoter entre filles. Clémence elle pleure pour le départ de Quentin, mais elle ne se rend pas compte de la manigance qu’elle va prendre dans la tronche.

22h00 : Anne-Sophie a l’air au bout de sa vie. Mais à la différence de Grace, elle n’a pas l’air de vouloir dire stop.

21h58 : Tania fait les yeux doux à Nicolas pour parler stratégie. Adam et Eve, OK, mais où est le serpent ? Et surtout la pomme ? Ces gens-là ont la dalle.

21h57 : Popopopo… Ce lever du soleil, t’as bien raison d’en profiter mon Quentin.

21h56 : Ah oui, c’est vrai que Quentin avait filé son collier à Fredo. Par contre, c’est pas du tout flagrant ce changement de collier en pleine nuit avec une énorme lumière de la caméra. Pas du tout…

21h54 : Frédéric et Quentin seraient-ils sponsorisés Célio ? Ces T-shirts à fleurs me font douter…

21h52 : Oh oui, le coup de Grace! Il a un avenir journalistique, ce Quentin.

21h51 : « Un fou m’a planté un cutter dans le bas ventre. Je suis un survivant. » Et ça aussi, c’est désormais dans la légende de Koh-Lanta.

21h42 : PUB !

21h41 : Bon, et bah M.Bernard dans le 14 est en train de faire la teuf dans son salon. Enfoiré, va.

21h40 : Tout s’explique sur le comportement de Grace en vrai. Sa colère, son comportement très direct… Elle était juste épuisée.

21h39 : Bon, autant je comprends les larmes de Gilles, autant Tania… On est sur du bon fake si vous voulez mon avis.

21h38 : Ah mais OK, je comprends mieux la haine de Grace envers Quentin en fait. Elle voulait partir et il lui a niqué son délire.

21h37 : Grace voulait absolument revoir sa famille, elle était usée psychologiquement. En fait, elle a fait la kamikaze et elle voulait en finir. Et le puissance 3 qui redevient puissance 4 !

21h36 : WAAAAAAAAHHHHHH !!! MAIS C’EST QUOI CE COUP DE THEATRE DE DIIIINNNNGGGGOOOO !!!????? GRACE VEUT QUITTER L’AVENTURE !!!

21h35 : Hahahahaha, mais y’en a même pas un pour mentir, là ? Parce que Gilles serait allé à la boule noire par contre, c’est certain.

21h34 : Il y a un mélange de haine et d’amour dans les yeux de Grace vers Quentin. Mais surtout de haine, quand même.

21h32 : Gilles comprend qu’il va falloir penser pour sa gueule. C’est déjà ça de gagné.

21h31 : Ah ouais, mais puissance 3 c’est pas puissance 4 mon Fredo. Attention aux calculs mathématiques.

21h30 : J’ai l’impression d’être au discours de fin de carrière de Klaas-Jan Huntelaar à l’Ajax. C’est beau.

21h28 : Oh les larmes de Clémence. Et Quentin qui s’y met aussi… Quelqu’un est mort ?

21h27 : Frédéric qui jette la bouteille par terre de rage, c’est déjà une grande image de cette édition.

21h26 : Wahou, mais ça taille fort là. La Tania en prend aussi pour son grade.

21h25 : Grace fait la dictatrice un peu, non ?

21h23 : Allez, premier débrief au retour de Grace ! Evidemment, ça tire la tronche.

21h21 : Frédéric annonce un « excellent feeling » avec Laura, mais il parle de puissance 4 avec Gilles, Nicolas et Quentin. Je sens qu’on va bien rire.

21h20 : @Pvlmr35 : Assez d’accord avec ça. Il ne paie pas de mine, mais il va avancer en anguille.

21h19 : Et Grace qui annonce à Quentin qu’elle est désolée. Mouais…

21h18 : Puissance 4 pour mon Fred. Bah oui, mais tu vas prendre un retour de bâton du tonnerre là…

21h17 : Clémence a vraiment une tête à claques. Désolé hein, mais ça sort du cœur.

21h15 : Et en avant pour le générique de présentation de la mort qui tue ! @Guivache : Hahaha tu régales ! J’espère que tu dis vrai pour Quentin.

21h14 : Alors, vous voyez qui sauter ce soir ? Moi je sens qu’il va y avoir une montée de seum contre Grace. Totalement injustifiée, mais elle sera là quand même.

21h12 : Et c’est partiiiii ! Plus besoin de parler de publicités mensongères, c’est pas plus mal !

21h10 : SALUT LES AVENTURIERS ! Est-ce que vous êtes prêts pour un nouvel épisode à base de débriefing post-boule noire ? Attention, il va y avoir des coups de sang et de la larmichette… Yéyéyéwayéyéyéwayéyé !

