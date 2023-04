Supporters du PSG : tenue correcte exigée

Le PSG souhaite des « fans » disciplinés, assis à la bonne place, vissés à leur siège et respectant le credo « tenue correcte exigée ». Bref tout sauf des ultras. Et sans se cacher le moins du monde, puisqu’il a rappelé les conditions générales de ventes dans un mail largement diffusé. Le chemin vers le Stade de France se dessine de plus en plus…

Il n’a pas fallu longtemps pour que l’information circule sur les réseaux sociaux et suscite l’indignation de la PSG-sphère et des sites spécialisés sur le club parisien. Il s’agit d’une sorte de bréviaire commercial, ponctué de menaces à peine dissimulées ou plutôt d’un credo digne du Mandalorian avec son fameux « This is the way ». Aucune place au dialogue et, pour tout dire, à la limite de la légalité en matière de droits individuels. Le PSG ne discute pas avec ses supporters, il donne des consignes comme un sergent-chef de l’US Marine Corps qui se serait reconverti manager chez McDo. Il s’adresse en l’occurrence à ces fans clubs, ses « clients » à travers le globe, avec autorité, en leur intimant l’ordre de respecter les modalités d’admission et les comportements tolérés lorsqu’ils viennent dans le saint des saints du Parc des Princes.

🤐 Un mail envoyé par le service Fan Club du #PSG concernant la tribune Boulogne… Dans quel but ? ▪️ déconseille certaines tenues. ▪️interdit les drapeaux ou tous les types de matériel de supporter. ▪️ Interdiction d’être debout pour regarder le match. pic.twitter.com/3ZmkkziGbp — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) April 18, 2023

Ces divers groupes officiellement reconnus par le club ont en effet le privilège d’assister collectivement à des matchs en tribune Boulogne (celle à droite des bancs). Or si un doute pouvait subsister, il apparaît clairement qu’aux yeux du PSG actuel, cette partie du public a plus de devoirs envers lui que de droits en tant qu’amoureux du club. Au regard de ce qui leur est demandé, ils pourraient presque demander le paiement d’un cachet en tant que figurants dans ce grand show qu’est devenue une rencontre du PSG. Petit florilège. D’abord le respect scrupuleux de sa place. Ensuite interdiction de se mettre debout durant le match, sauf, on espère, pour la pause pipi ou encore pour parvenir à acheter une boisson. Il s’imposera également de bien préparer sa valise et prévoir quelques tenues de rechange. « Nous vous informons que nous nous réservons le droit, en collaboration avec le service sécurité du club, de mettre un terme à notre relation avec un Fan Club dont l’apparence globale s’apparenterait plus à celle d’un groupe de supporters ultras. » On le comprend, pas question de laisser croire à une quelconque renaissance d’un kop à Boulogne, lieu où naquit le supportérisme parisien (et aussi le hooliganisme français, marqué à l’extrême droite). Une crainte qui pousse la direction parisienne jusqu’au ridicule kafkaïen d’interdire à ses supporters d’afficher leur fierté d’être parisien (un Marseillais serait-il plus tranquille avec un tee-shirt des South Winners ?). « Il est interdit d’utiliser du matériel de supporter (exemple : drapeau). » Fini de rire, on sait qui commande…

Leproux et la forme

Naturellement, personne n’est amnésique. Les Qataris ont racheté le PSG après une guerre entre le VAG et le KOB débouchant, sur fond d’opposition politique, à un mort et au plan Leproux. Le retour des ultras en virage Auteuil s’avéra difficile à aboutir et longuement négocié. Aujourd’hui le CUP constitue un allié remuant, et parfois critique, du PSG. Cela suffit à sa peine et, selon la direction, à l’animation du Parc. Il s’agit en outre d’éviter à tout prix l’apparition d’un autre contre-pouvoir dans le stade et d’une éventuelle rivalité potentiellement violente. Les rares groupes qui s’y sont essayés, surtout quand ils donnaient l’impression de renouer avec les démons du passé, tels que le Block Parisii, ont été évincés. « À Boulogne, se plaint-il à la fin, la direction essaie d’aseptiser complètement les travées. Actuellement, la devise de notre tribune historique pourrait être « Paye, consomme et ferme ta g***** ». » Aujourd’hui ce principe de précaution s’applique au moindre « fan » qui se révélerait tenté de s’enjailler en tribune, même le temps court d’un selfie avec une écharpe vintage. Il ne faut pas s’y tromper. La direction du club sait parfaitement qu’il doit aussi posséder, dans son fonds de commerce, ses propres ultras. D’où cette juste répartition des tâches selon les tribunes pour rendre le produit « PSG » le plus attractif possible. Le Stade de France effectivement paraît, dans cette perspective, l‘enceinte idéale, sans mémoire ni trop de tentation de sortir du cadre pour les nouveaux fans…

