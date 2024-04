Le mental dans le football, une qualité incontournable pour réussir

Comme dans tous les autres sports, le football est empreint d’une compétitivité très forte. Que ce soit pour gagner des trophées collectifs ou pour se hisser au sommet de la gloire, il est important de se forger un mental de gagnant. De grands champions tels que Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé l’ont bien compris.

Pourquoi est-il si important pour un footballeur professionnel d’avoir un mental à toute épreuve ? Quels exemples notoires pourrait-on citer dans la catégorie des joueurs ayant une force d’esprit impressionnante ? Comment arriver à avoir un mental pareil ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir dans cet article.

L’importance d’un mental solide dans le monde sportif et extra sportif

Avoir une bonne mentalité a permis à de nombreux joueurs de remplir leur armoire à trophées. Il est donc important de travailler son mental et voici quelques raisons qui le justifient.

La perte de passion au fil des années

Pour glaner des trophées, il faut remporter des matchs et être décisif la majeure partie des saisons. Cette répétition de matchs peut facilement griser les joueurs et leur faire perdre l’envie de jouer. Pareillement, le manque de temps de jeu peut également entraîner une chute de la passion, qui constitue tout de même l’un des piliers d’une carrière réussie.

De nombreux joueurs, à l’instar de Dele Alli ou James Rodríguez, pourtant très prometteurs, ont vite perdu l’entrain de jouer. La faute à un manque de régularité sur le terrain et à un mental affecté qui les a empêchés de retrouver leur niveau.

Les défaites cruelles dans le football

Par ailleurs, il arrive dans le football que des défaites cruelles puissent survenir à des moments cruciaux. L’octuple ballon d’or Lionel Messi en a d’ailleurs fait les frais en 2014 lors de la défaite en finale de la coupe du monde. Huit ans après, la légende argentine et barcelonaise soulève le trophée, grâce à un mental exceptionnel qui le poussa à continuer à se battre.

La popularité, un couteau à double tranchant

Enfin, parmi les raisons notoires pour lesquelles le mental est important, il y a le côté extra sportif. En tant que célébrités, les joueurs sont très exposés à la critique publique. Une mauvaise performance est très vite utilisée contre eux, notamment en raison de l’expansion des réseaux sociaux. Pour surmonter tout cela, il est nécessaire d’avoir un mental solide.

Quels sont les joueurs les plus reconnus pour leur mental d’acier ?

Rares sont les joueurs de football qui se sont vraiment distingués par leur mental. Quelques noms reviennent néanmoins comme étant des modèles de résilience et de travail.

CR7, le compétiteur par excellence

Le quintuple ballon d’or portugais est considéré comme la première référence en matière de mentalité de gagnant. Cristiano Ronaldo est un compétiteur né, qui ne vit que pour son football et ses trophées. Pour les remporter, il a affiché tout au long de sa carrière un mental irréprochable.

Malgré les nombreux événements malheureux tels que la perte de son père qui auraient pu le freiner, il a écrit une magnifique histoire dans le football moderne. Par ailleurs, son statut de superstar lui a valu plusieurs critiques sévères sur les réseaux sociaux. On peut dire à juste titre que cela n’a jamais affecté CR7. Il évolue aujourd’hui à Al Nassr en Arabie Saoudite.

Vinicius Jr, une lutte honorable contre le racisme dans le football

Il brille par ses slaloms dévastateurs en Espagne, mais l’ailier gauche du Real Madrid est également l’une des victimes préférées de la minorité raciste du football. Plus d’une fois, Vini s’est vu sifflé et traité de noms peu honorables en raison de sa couleur de peau.

Le joueur a même fondu en larmes en interview lors de la dernière trêve internationale, déclarant qu’il souhaitait juste jouer au football. Ce ne fut toutefois qu’une parenthèse pour le feu follet brésilien qui, grâce à son mental impressionnant, continue d’offrir ses bons services à la Maison-Blanche espagnole.

Kylian Mbappé, au-dessus de la critique

L’auteur de la célèbre phrase « Moi, tu ne me parles pas d’âge » a prouvé plus d’une fois que son âge n’était en effet qu’un détail dans sa carrière. Le français a très vite explosé au Paris Saint-Germain, devenant ainsi le chouchou du Parc des Princes, mais aussi le bouc émissaire des défaites cuisantes.

Il a plusieurs fois été critiqué en raison d’un style de jeu parfois trop soliste. Il a aussi connu une défaite en finale de Ligue des champions et en finale de coupe du monde, à seulement 25 ans. Le champion du monde 2018, fort d’un mental de gagnant, continue néanmoins de poser son empreinte sur la nouvelle génération de joueurs.

Comment travailler son mental pour résister à tous les aléas du football professionnel ?

D’abord, pour atteindre ce niveau de concentration, les joueurs s’investissent énormément dans le travail physique. Une excellente forme leur assure de pouvoir participer à de nombreux matchs.

Ils ont ainsi moins de temps pour se concentrer sur ce qui se dit autour d’eux ou sur les réseaux. Un joueur de haut niveau qui doit enchaîner deux matchs par semaine n’a que très peu de temps à accorder aux critiques.

Par ailleurs, ils se font généralement accompagner par des équipes de professionnels de la santé qui veillent à leur bien-être. Parmi ces derniers figurent des psychologues qui les aident à garder une bonne mentalité. Les grandes équipes de football ont d’ailleurs des professionnels de ce domaine dans leur staff, afin de surveiller et d’améliorer l’état mental de leurs joueurs.

Enfin, pour garder un mental sain, les joueurs n’hésitent pas à investir dans des activités et des services pour leur divertissement. Le football moderne assure aux plus grands joueurs des salaires assez conséquents pour être à l’abri du besoin. Ils profitent de ce fait de vacances bien méritées et d’un train de vie de luxe. Tout cela leur permet de garder le moral haut.

Si vous souhaitez avoir un mental de champion, il vous faudra donc faire du sport, consulter régulièrement un psychologue et investir dans votre plaisir. Vous pourrez ainsi utiliser cette compétence dans tous les domaines de votre vie, elle vous aidera à surmonter les épreuves les plus difficiles.