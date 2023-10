Après le derby remporté par Rennes contre Nantes ce dimanche soir, ton copain a dénoncé les attouchements sexuels dont tu as été victime en tribunes durant la rencontre, avant que tu ne prennes également la parole sur X/Twitter. Peux-tu nous raconter ce que tu as vécu ce dimanche soir ?

On s’est installés sur des sièges debout, comme d’habitude. Ça arrive que des personnes se glissent derrière pour rester debout sur le béton, donc assez collées à nous finalement. Au début, rien à signaler, puis au moment du premier but de Benjamin Bourigeaud, le garçon derrière moi commence à être tactile avec moi. Il met sa main sur mon épaule, il était complètement bourré… Bon, je me sens mal à l’aise, mais je laisse passer. Après, le capo lance un bras dessus, bras dessous sur le « Qui ne saute pas ». Mon copain est à ma gauche, le garçon à ma droite, et sa main descend de plus en plus vers mon sein. Mon copain a compris ce qu’il essayait de faire et il a tenté de remonter sa main avec son bras pour qu’il ne descende pas trop bas. Après ça, je me suis sentie vraiment mal à l’aise avec lui juste derrière moi, qui pouvait frôler mes fesses, sans parler des regards insistants sur moi. J’ai fini par me mettre à pleurer et échanger de place avec mon copain. Après ça, il était impossible de me concentrer sur le match, ni sur les chants, surtout qu’il y avait une autre fille devant lui, je n’ai pas pu m’empêcher de vérifier qu’il ne lui fasse rien pendant tout le match…

Après ça, il était impossible de me concentrer sur le match, ni sur les chants, surtout qu’il y avait une autre fille devant lui, je n’ai pas pu m’empêcher de vérifier qu’il ne lui fasse rien pendant tout le match…

Depuis quand fréquentes-tu le Roazhon Park et la tribune Mordelles ? C’est la première fois que tu te retrouves dans une telle situation ?

Ça fait deux ans à peu près, et oui en effet c’est la première fois. Je ne me suis jamais sentie en insécurité avant, ni dans le stade ni dans la tribune Mordelles.

Tu t’es dit que sans ton copain à tes côtés, cette personne aurait pu aller encore plus loin ?

Oui, j’ai eu peur, c’est surtout pour ça que je me suis mise à pleurer, et il a tout de suite essayé de me protéger.

Ce que tu décris est considéré comme une agression sexuelle. As-tu l’intention de porter plainte ?

Ce n’est pas dans mes intentions pour l’instant. Je sais que c’est grave, mais je ne me sens pas la force ni la légitimité… Je sais que je suis légitime, la vague d’amour que j’ai pu recevoir me le prouve aussi, mais j’ai quand même ce sentiment que « ça aurait pu être pire ». J’ai d’autres priorités pour le moment, mais j’y réfléchis.

Est-ce que le Stade rennais t’a contactée depuis ton témoignage ?

Une personne du club m’a contactée pour en parler, oui ! On m’a proposé un appel pour voir ce qu’on pourrait trouver comme solutions, mais comme je l’ai dit, je ne suis pas prête à en parler de vive voix, alors je réfléchis encore à ce que je vais faire.

Vous avez très rapidement décidé de témoigner sur X/Twitter. Comment as-tu vécu l’ampleur que ça a pris depuis hier soir ?

À la base, je pensais que ça allait rester dans notre cercle d’amis Twitter, je voulais juste raconter mon expérience parce que c’est scandaleux. En la racontant, je ne pensais pas à moi, mais plutôt au fait que ça peut arriver à d’autres personnes… J’ai du mal avec l’ampleur que ça a pris, j’ai reçu beaucoup d’amour, mais mon copain a reçu pas mal de haine, par des personnes qui pensent qu’il aurait dû se battre avec le gars, alors que pour moi, il a juste bien réagi en s’occupant de moi plutôt que de l’autre. Quand on se réveille le matin et qu’on voit tout ça sur son téléphone, c’est un peu dur. Mon copain a dû supprimer son tweet, moi je le laisse parce que j’ai moins de mauvais commentaires, et que je ne devrais pas taire mon histoire juste parce qu’il y a des cons.

C’est vachement cool qu’il y ait beaucoup plus de filles en tribunes, on est aussi légitimes que les hommes à être ici !

En réponse à ton témoignage, as-tu reçu des messages de femmes ayant vécu la même chose au Roazhon Park ?

Elles ne m’ont pas raconté personnellement, mais j’ai pu voir des témoignages sur Twitter de certaines filles à la suite de mon tweet, comme par exemple l’une d’elles expliquant ne plus aller en tribune Mordelles à cause des « mecs insistants » sur sa poitrine…

Ces dernières années, on a pu constater que le public du Roazhon Park comptait de plus en plus de femmes les jours de match. C’est quelque chose que tu as également noté et qui fait que tu te sentais en sécurité, quelque part ?

Je ne dirais pas que ça me faisait sentir plus en sécurité, mais c’est vachement cool qu’il y ait beaucoup plus de filles en tribunes, on est aussi légitimes que les hommes à être ici ! Après, le fait que j’y aille tout le temps avec mon copain joue aussi peut-être sur le fait que je ne me sentais pas en insécurité avant.

Est-ce compliqué pour une femme de se fondre dans une tribune ultra dans un stade de foot ?

J’avais quelques appréhensions en y allant la première fois, mais je n’ai jamais eu de mauvaises remarques ou quoi que ce soit, le fait qu’il y ait pas mal d’autres femmes aide aussi je pense, les gens sont habitués.

Le Stade rennais recevra le Paris Saint-Germain dimanche prochain, à la même heure, en championnat. As-tu prévu de te rendre au stade et appréhendes-tu le moment où tu y remettras les pieds après la soirée d’hier ?

Malheureusement, le match contre Nantes était mon dernier de l’année parce que je pars un an à l’étranger pour les études. Si j’avais prévu d’y retourner le week-end prochain, je pense que j’y serais tout de même allée avec la boule au ventre, mais sûrement bien plus entourée.

Le mea culpa des joueurs du PSG change-t-il quelque chose ?